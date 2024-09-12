تفاصيل احتفاء مانشستر سيتي بفريق غنائي عبر قميصه الجديد

كشف نادي مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الخميس، عن قميصه الجديد، تزامنا مع الاحتفال بالذكرى الثلاثين لإصدار ألبوم "ديفنتلي ماي بي" الشهير لفرقة "أواسيس"، والمستوحى من الغلاف الخاص بالألبوم.

وبحسب الموقع الرسمي لمانشستر سيتي حامل لقب البريميرليج، يتميز التصميم بجماليات جريئة تعكس الصور الأيقونية لألبوم "ديفنتلي ماي بي"، تكريما للفرقة ومدينة مانشستر.

ويتميز القميص بلون أساسي فاتح مع ألواح جانبية زرقاء جريئة وأكمام بتفاصيل وردية خشخاشية دقيقة على الأكمام والألواح الموجودة في القميص، وتزين الخطوط العريضة للأمواج باللون الأزرق البحري القميص.

وأشار موقع السيتي إلى أن القميص الجديد جزء من مجموعة "ديفنتلي سيتي" وجرى تصميمها بالتعاون مع نويل جالاجير.

وتتضمن المجموعة الكاملة سترة رياضية وسروالا، وقميصا خارجيا، وسترة قصيرة، بالإضافة إلى ثلاثة قمصان مختلفة.

وأوضح السيتي عبر موقعه الرسمي أنه جرى تصوير مجموعة الأزياء الجديدة، في غرفة معيشة تم إعادة إنشائها من غلاف ألبوم "ديفنتلي ماي بي"، مع انضمام نجوم مانشستر سيتي بما في ذلك كايل ووكر وجيس بارك وماتيو كوفاسيتش وإيدرسون، بالإضافة إلى المدرب بيب جوارديولا ونويل جالاجير.