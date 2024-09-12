وزير الزراعة والسفير الإيطالي بالقاهرة يبحثان التعاون في تبادل السلع والاستزراع السمكي

استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ميكيلي كوراني، السفير الإيطالي بالقاهرة والوفد المرافق له وبحث معه آفاق التعاون المصري الإيطالي.

التصنيع الزراعي والتقاوي والبذور وتبادل السلع والاستزراع السمكي

ورحب فاروق بالسفير الإيطالي مؤكدا عمق العلاقات المتميزة بين مصر وإيطاليا وأعرب عن تطلعه إلى الارتقاء بالتعاون الزراعى إلى آفاق أكبر في مجال استنباط الأصناف الجديدة من المحاصيل والخضر وكذلك تقاوى البطاطس وأيضا الثروة السمكية والإنتاج الحيواني وكذلك الصادرات الزراعية والطاقة الشمسية للمزارع.



وأضاف فاروق أن قضية التصنيع الزراعي تأتي في مقدمة أولويات الدولة المصرية لتحقيق قيمة مضافة للناتج القومي ويمكن التعاون مع الجانب الإيطالي في ذلك وخاصة صناعة الغزل والنسيج والملابس نظرا لجودة القطن المصري الذي يتمتع بسمعة جيدة في الأسواق العالمية وكذلك التعاون في مجال الصوب الزراعية المرتبطة بتكنولوجيا.



ومن جانبه، أكد السفير الإيطالي أن هناك تعاونا كبيرا بين مصر وإيطاليا في بعض المشروعات الزراعية المشتركة والقائمة حاليا في تصنيع الملابس وكذلك إنتاج أعلاف الأسماك والاستفادة من المخلفات الزراعية وتعظيم قيمتها وهنا أشار الوزير إلى أهمية استقدام الخبرة الإيطالية في إعادة تأهيل وتطوير مصانع الاعلاف القديمة.



وأضاف السفير الإيطالي هناك أن أيضا تعاون لإنشاء سوق للمزارعين بالإسكندرية في إطار حركة أسواق المزارعين، بجودة عالية للغذاء وبالتعاون مع الغرفة التجارية المصرية حيث سيتم إنشاء مشروع سوق المزارعين بمدينة الإسكندرية لتوفير غذاء ذات جودة عالية والذي سيخصص للمزارعين فقط بهدف بيع منتجاتهم الزراعية للمستهلكين مباشرة علي غرار ما يحدث فى إيطاليا وبعض الدول الأخرى.



ومن جانبه اشاد الوزير بهذه الفكرة وطلب تنفيذ هذا المشروع في عدد (٤) محافظات مع التركيز علي الجزء الخاص بالإدارة، وأهمية الاستثمار في الأنشطة الزراعية المختلفة خاصة انتاج الاعلاف السمكية والحيوانيّة في ضوء إتاحة الأراضي المخصصة لذلك.

وأضاف السفير الإيطالي أنه سوف يقوم بزيارة إلى بعض المشروعات الزراعية في محافظة الإسكندرية لزيارة مركز التلقيح الاصطناعي ومصانع تجفيف وتعبئة الطماطم والاستزراع السمكي ومصانع انتاج أنسجة القطن ذات الجودة العالية.

حضر اللقاء د سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية وبعض قيادات الوزارة.