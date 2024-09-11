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الزراعة تستعد مبكرا لمكافحة آفات موسم المحاصيل الشتوية

علاء فاروق وزير الزراعة
علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فيتو

أكد الدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مهندسي المكافحة بمديريات الزراعة والإدارات العامة التابعة للإدارة المركزية قاموا على مدار الموسم الصيفي بمتابعة المحاصيل الاستراتيجية كتقديم الدعم الفني والعيني (من مبيدات وآلات) لمكافحة الآفات المتعددة على المحاصيل المختلفة وأن لم تتضرر أي من المحاصيل الصيفية بالآفاتد.

وأضاف أن ذلك يأتي في إطار استعدادات وزارة الزراعة للموسم الشتوى وتنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وبالتنسيق مع د أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات والمتابعة.


وأضاف أن الإدارة تعكف حاليًا على عقد مجموعة من اللقاءات والاجتماعات مع مسئولي المكافحة استعدادًا لموسم الزراعات الشتوية بالاستعداد المبكر بتفعيل نتائج الآفات شتوية للعام الماضي وأيضًا العوامل المناخية المتوقعة وتحليل هذه البيانات وعمل الخرائط الزمنية والمكانية للآفات استنادًا إلى العام الماضي وتوجيه مهندسي المكافحة إلى العمل عليها من خلال وعمل ندوات توعوية للمزارعين قبل زراعة المحاصيل الشتوية وخلال موسم الزراعة استنادًا إلى أماكن وتوقعات انتشار الآفات وتحيل نتائج الآفات مع مهندسي المكافحة ووضع برنامج المكافحة للموسم الشتوي الحالي وتوفير أي لوجيستيات ممكنة لمديريات الزراعة بالإضافة إلى توفير المبيدات اللازمة بمديريات الزراعة المختلفة.

وعقد رئيس الإدارة المركزية اجتماعا مع مهندسي لمكافحة القوارض على مستويات المديريات لبحث تنفيذ الحملة المرورية لمكافحة القوارض بعد حصاد المحاصيل الصيفية والتعرف على أي معوقات والعمل على حلها كما أكد على ضرورة الاستمرار في معالجة الترع والمساقي والمصارف التي يتم تطهيرها.
كما عقد "رزق" اجتماعا مع مهندسي قسم المحاصيل الحقلية بالإدارة لوضع الخريطة التوعوية للمزارعين لمتابعة زراعات الذرة الشامية للعروة النيلي.

أيضًا متابعة الاستعداد لموسم زراعة الفراولة وتجهيزات الصوب والمعامل اللازمة لإنتاج المفترس الأكاروسي وطفيل الترايكوجراما كأحد عناصر المكافحة الحيوية وهي أحد أوجه الدعم التي تقدمها الإدارة للمزارعين وكما يتابع حملة الإدارة المركزية بمحافظة الوادي الجديد من خلال لجان الإدارة المركزية لمكافحة الآفات لمتابعة جاهزية آلات الرش والمرور على الزراعات.

ومن الجدير بالذكر أن مديريات الزراعة قامت خلال هذا الشهر بعدد (1438) حالة مرور على المحاصيل الحقلية والبستانية وعمل عدد (226) دورة تدريبية وورشة عمل.

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الإدارة المركزية لمكافحة الآفات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الموسم الصيفي المحاصيل الاستراتيجيه علاء فاروق وزير الزراعة

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