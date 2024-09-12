سر عدم ترشيح ليفاندوفسكي لمجموعة القادة في برشلونة

كشف تقرير صحفي اليوم الخميس، أسباب عدم اختيار روبرت ليفاندوفسكي ضمن مجموعة قادة برشلونة الجديدة، رغم خبرته الطويلة في الملاعب.

وذكر موقع "ذا أثليتيك"، أنه بعد رحيل قائد الفريق السابق سيرجي روبرتو، لم يتم ترشيح ليفاندوفسكي لمجموعة القادة في برشلونة، بسبب علاقته غير الصحية مع زملائه في غرفة الملابس.

عدم ترشيح ليفاندوفسكي لمجموعة القادة في برشلونة

وأضاف الموقع، أن ليفاندوفسكي تم استثناؤه أيضا من مجموعة القادة الموسم الماضي في عهد المدرب تشافي هرنانديز، بسبب انتقاده الدائم للاعبين الشبان.

واختير الحارس الألماني مارك أندري تير شتيجن، كقائد للفريق بعد رحيل روبرتو، وتضم مجموعة القادة أيضا كلا من رونالدو أراوخو ورافينيا وبيدري.

وجاء اختيار رافينيا تحديدا على حساب ليفاندوفسكي كمفاجأة، خصوصا أن اللاعب البرازيلي لم يكن لاعبا أساسيا، لكن "ذا أثليتيك" أوضح أن تعامله الذكي والودود مع الشاب لامين يامال، لعب دورا في اختياره.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها التشكيك بسلوك ليفاندوفسكي، حيث أشارت تقارير صحفية سابقة إلى أن لاعب خط وسط الفريق السابق إلكاي جوندوجان لم يكن معجبا به رغم أنهما لعبا سابقا في صفوف بوروسيا دورتموند.