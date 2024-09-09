الثلاثاء 10 سبتمبر 2024
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ثقافة وفنون

ديكورات فى قلب الصعيد لتصوير مسلسل قلع الحجر2

مسلسل قلع الحجر
مسلسل قلع الحجر


يعاين المخرج حسنى صالح أماكن تصوير أحداث الجزء الثاني من مسلسل "قلع الحجر" حاليًا،  في إحدى قرى الصعيد، وديكور العمل بمنطقة الصليبة. 


يبدأ صناع مسلسل قلع الحجر، في تصوير أحداث الجزء الثاني من مسلسل قلع الحجر بداية الأسبوع المقبل، ومن المقرر أن تشهد أحداث الجزء الثاني العديد من المفاجآت.

وتم الانتهاء من كتابة سيناريو العمل بشكل كامل حاليًا ويقوم المخرج حسني صالح بتحديد أماكن التصوير المقرر أن يتم التصوير فيها.

مسلسل قلع الحجر

ويقدم المسلسل دراما صعيدي من أبطال عدد من النجوم والمسلسل تدور أحداثه في منطقتي النوبة وقمولة في صعيد مصر، ويتناول حقوق المرأة، ومستوحى من أحداث حقيقية.

 

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قلع الحجر محمد رياض حسني صالح قلت الحجر الجزء الثاني مسلسلات رمضان

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