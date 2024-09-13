أخبار الاقتصاد اليوم، جيب تحصل على أسوأ تقييم في أنظمة السلامة، 47 مليون طن حجم استهلاك الأسمنت في مصر، وجرام الذهب 21 يسجل 3465 جنيهًا

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

تعرف علي سعر جنيه الذهب مساء اليوم الجمعة

استقر سعر الجنيه الذهب بحركة التعاملات بعد الارتفاع بتعاملات اليوم الجمعة الموافق 13 سبتمبر 2024 ليلامس 27720 جنيها.

الجنيه الذهب - فيتو

7 قطاعات تتصدر الأسهم المقيدة الرئيسية من حيث قيم التداول(بدون الصفقات) بنهاية الأسبوع

قطاع العقارات بقيمة تداول بلغت 787 مليون جنيه.

قطاع خدمات مالية غير مصرفية بقيمة تداول بلغت 588 مليون جنيه.

موارد اساسية بقيمة تداول بلغت 491 مليون جنيه.

البنوك بقيمة تداول بلغت 310 مليون جنيه.

أغذية ومشروبات وتبغ بقيمة تداول بلغت 271 مليون جنيه.

مواد البناء بقيمة تداول بلغت 188 مليون جنيه.

اتصالات واعلام وتكنولوجيا المعلومات بقيمة تداول بلغت 166 مليون جنيه.

جيب تحصل على أسوأ تقييم في أنظمة السلامة من البرنامج الأوروبي الجديد

سيارات جيب، تعرضت سيارات جيب الكهربائية أفينجر لحالة من القلق والخسائر المالية بعد خضوعها لاختبارات السلامة والتي أسفرت عن نتائج غير مرضية عن السيارة من قبل برنامج تقييم السيارات الجديدة الأوروبي، أو Euro NCAP.

حصدت سيارة جيب أفنجر بشكل مفاجئ علي درجات متوسطة فقط في مجالات معينة من السلامة، ومع الاهتمام الديموغرافي المرتبط بالعائلة بالمركبة، تسببت في ضجة كبيرة كواحدة من أسوأ السيارات أداءً في اختبارات السلامة الصارمة لهذا العام.

ننشر سعر الدولار مساء اليوم الجمعة

شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه استقرارا مساء اليوم الجمعة الموافق 13 سبتمبر 2024.

وترصد فيتو، أولا بأول حركة الـ دولار الأمريكي مقابل الجنيه، وفق آخر تحديث في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية على مدار الساعة.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بالبنك المركزي، حوالي 48.38 جنيه للشراء و48.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي ADIB

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي التجاري 48.43 جنيه للشراء و48.53 جنيه للبيع.

47 مليون طن حجم استهلاك الاسمنت في مصر...وتصدير بقيمة 525 مليون دولار خلال أول 7 شهور من العام الجاري والشعبة تؤكد الأسمنت لم يشهد قفزات كبيرة في الاسعار خلال السنوات الماضية

و تعتبر صناعة الأسمنت أحد أهم الركائز الهامة في قطاعات التشييد والبناء والطرق والكباري وتطوير القرى وغيرها

وتشير الإحصائيات إلي أن جميع مصانع الأسمنت تبلغ طاقاتها القصوى 92 مليون طن سنويا في حين أن الاستهلاك الفعلي عام 2023 بلغ اقل من 47 مليون طن ومن المتوقع هذا العام اقل من 45 مليون طن أي ان الاستهلاك المحلي اقل من 50% من الطاقة الإنتاجية للمصانع.

تحديات صناعة الأسمنت

وهناك العديد من التحديات الكبرى التي تهدد هذه الصناعة، ويأتي على رأسها الفجوة الكبيرة بين المعروض من هذه السلعة وحجم الطلب عليها، والتي تصل إلى حوالي 40%، فضلًا عن ارتفاع أسعار التكلفة الإنتاجية من وقود وكهرباء ورسوم المحاجر وضريبة الطفلة، وغيرها من التحديات التي تقف حائلا دون القدرة على فتح أسواق تصديرية، في ظل منافسة شرسة من دول أخرى تصدر الأسمنت بأسعار أقل بكثير منَّا نظرًا للتكلفة الإنتاجية المرتفعة.

سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 3960 جنيهًا.

ننشر أسعار الذهب اليوم الجمعة وفقا لآخر تحديث لها في الأسواق المحلية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3960 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

ووصل جرام الذهب عيار 21 محليًّا إلى 3465جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق 2970 جنيهًا.