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خارج الحدود

تسبب في إجلاء آلاف السكان، إعصار "فرنسين" يهدد ولايات أمريكية

جانب من الإعصار،
جانب من الإعصار، فيتو

يقترب إعصار “ فرنسين” من نيو أورليانز، وساحل الخليج الأوسع حتى حدود ألاباما وفلوريدا، اليوم الأربعاء، مشكلًا تهديدًا متصاعدًا.

 الإعصار “فرنسين” يشكل تهديدا كبير في أمريكا

وأدى تهديد الإعصار إلى وقف ربع إنتاج النفط والغاز في خليج المكسيك، بينما أصدرت مجالس بلدية في جميع أنحاء لويزيانا أوامر إخلاء.

ووفق وكالة أنباء "رويترز" يبعد الإعصار حوالي 315 كيلومترًا جنوب غربي مورغان سيتي بولاية لويزيانا، ويسير باتجاه الشمال الشرقي برياح تبلغ سرعتها 145 كيلومترًا في الساعة، وفقًا لإفادة من المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة.

وبلغت شدة "فرنسين" مستوى الإعصار من الفئة الأولى على مقياس "سافير-سيمبسون" المكون من 5 درجات.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية إنه من المتوقع أن يشتد إلى مستوى إعصار من الفئة الثانية عندما يصل إلى اليابسة، مساء اليوم، جنوب وسط لويزيانا.

وفي وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، حذرت الهيئة من أنه من المتوقع أن تتدهور الأوضاع طوال اليوم، إذ يهدد الإعصار بعض المناطق الساحلية بعواصف عاتية.

وأصدرت الهيئة تحذيرات أو تنبيهات من العواصف على طول ساحل الخليج في لويزيانا، وميسيسيبي، وألاباما.

وأعلن حاكم لويزيانا جيف لاندري حالة الطوارئ تحسبًا للعاصفة، محذرًا من هطول أمطار غزيرة، ورياح مدمرة.

كما أعلن الرئيس جو بايدن أيضًا حالة الطوارئ الاتحادية للولاية من أجل تسريع أي جهود إغاثة أو إنقاذ مطلوبة.

وأصدرت عدد من المناطق أو المقاطعات على ساحل الخليج في لويزيانا أو بالقرب منه أوامر إخلاء إلزامية، وأصدرت إدارة النقل بالولاية خرائط إخلاء.

وتوقع مركز الأعاصير أن تصل العاصفة إلى أقصى حد لها عند إعصار من الفئة الثانية قبل أن تضعف فوق اليابسة مع زحفها شمالًا بأقصى سرعة رياح تتراوح بين 154 و177 كيلومترًا في الساعة.

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