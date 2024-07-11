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اقتصاد

زيت الصويا يرتفع 2000 جنيه في الطن، تعرف على أسعار الزيت الخام

أسعار الزيت في الأسواق،
أسعار الزيت في الأسواق، فيتو

 أسعار الزيت في الأسواق، سجلت أسعار الزيت الخام تباينًا في الأسواق، إذ ارتفع سعر زيت الصويا بنحو 2000 جنيه في الطن، مقابل استقرار أسعار زيت الذرة والأولين والعباد.

 أسعار الزيت في الأسواق، فيتو

أسعار الزيت الخام في الأسواق

وتستعرض «فيتو» أسعار الزيت الخام في الأسواق، وتشمل سعر زيت الصويا المنزوع، سعر زيت الصويا الخام، سعر زيت الصويا مكرر، سعر زيت عباد الشمس، سعر زيت الأولين، سعر زيت الذرة، في السطور الآتية:

 أسعار الزيت في الأسواق، فيتو

أسعار زيت الصويا في الأسواق

  • بلغ سعر طن زيت صويا خام نحو 45 ألف جنيه، بارتفاع 2000 جنيه عن سعره السابق.
  • بلغ سعر طن زيت صويا منزوع نحو 46 ألف جنيه، بارتفاع 2000 جنيه عن سعره السابق.
  • بلغ سعر طن زيت صويا مكرر نحو 48 ألف جنيه.
 أسعار الزيت في الأسواق، فيتو

أسعار الزيت المكرر في الأسواق

  1. بلغ سعر طن زيت أولين مكرر نحو 52500 جنيه.
  2. بلغ سعر طن زيت ذرة مكرر نحو 54 ألف جنيه.
  3. بلغ سعر طن زيت عباد الشمس مكرر نحو 50 ألف جنيه.
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سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 9- 7- 2024 بالأسواق

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تراجع طن الأولين 1000 جنيه، أسعار الزيت اليوم

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