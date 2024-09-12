عبد المنعم سعيد يكشف مفاجأة عن استطلاع رأي أمريكي بشأن هاريس وترامب

قال الدكتور عبد المنعم سعيد المفكر السياسي، إن دونالد ترامب يراهن على جمهوره الثابت والكتلة المتعصبة له وهي حوالي 46% من الكتلة الانتخابية.

استطلاع رأي عن حظوظ هاريس وترامب

وأضاف خلال حديثه ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة "إم بي سي مصر": أن آخر استطلاع للرأي حصلت كامالا هاريس على 63% وحصل ترامب على 36% وهذا فارق كبير.

نتيجة المناظرات بين المرشحين بالانتخابات الأمريكية

ولفت عبد المنعم سعيد: إلي أن نتيجة المناظرات بين المرشحين لا تؤثر على نتائج الانتخابات الأمريكية بشكل عام.





واجتمع الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونائبة الرئيس كامالا هاريس، والرئيس السابق دونالد ترامب، في ظهور مشترك نادر اليوم الأربعاء، في الموقع الذي أسقطت فيه طائرتان برجي مركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك ضمن هجمات 11 سبتمبر 2001 والتي أسفرت عن مقتل نحو 3000 شخص.