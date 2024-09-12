الخميس 12 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

عبد المنعم سعيد يكشف مفاجأة عن استطلاع رأي أمريكي بشأن هاريس وترامب

ترامب وهاريس، فيتو
ترامب وهاريس، فيتو

قال الدكتور عبد المنعم سعيد المفكر السياسي، إن دونالد ترامب يراهن على جمهوره الثابت والكتلة المتعصبة له وهي حوالي 46% من الكتلة الانتخابية.

 

استطلاع رأي عن حظوظ هاريس وترامب

وأضاف خلال حديثه ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة "إم بي سي مصر": أن آخر استطلاع للرأي حصلت كامالا هاريس على 63% وحصل ترامب على 36% وهذا فارق كبير.

 

نتيجة المناظرات بين المرشحين بالانتخابات الأمريكية

ولفت عبد المنعم سعيد: إلي أن نتيجة المناظرات بين المرشحين لا تؤثر على نتائج الانتخابات الأمريكية بشكل عام.
 

للمرة الثانية في 24 ساعة.. ترامب وهاريس يجتمعان في ذكرى 11 سبتمبر

خبيرة ترصد أداء البورصات الخليجية وتأثيرات مناظرة ترامب وهاريس


واجتمع الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونائبة الرئيس كامالا هاريس، والرئيس السابق دونالد ترامب، في ظهور مشترك نادر اليوم الأربعاء، في الموقع الذي أسقطت فيه طائرتان برجي مركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك ضمن هجمات 11 سبتمبر 2001 والتي أسفرت عن مقتل نحو 3000 شخص.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

عبد المنعم سعيد هاريس ترامب كامالا هاريس الانتخابات الأمريكية

مواد متعلقة

للمرة الثانية في 24 ساعة.. ترامب وهاريس يجتمعان في ذكرى 11 سبتمبر

خبيرة ترصد أداء البورصات الخليجية وتأثيرات مناظرة ترامب وهاريس

سماعة أذن سرية واتهامات بالانحياز، ترامب يشوه مناظرة هاريس ويدعي تعرضه للظلم

الأكثر قراءة

مصير أسعار السيارات المستعملة بعد قفزة الموديلات الجديدة، رئيس الشعبة يصدم المصريين

كهربا وبيكا وعمر كمال في حفل زفاف مؤدي المهرجانات عمرو الجزار (صور)

طن الأولين يتراجع 4000 جنيه، ننشر أسعار الزيت الخام بالأسواق

خالد الغندور يكشف سر أزمة بوبيندزا وخبير لوائح يصدم الزمالك

المركزي الأوروبي يحسم اليوم أسعار الفائدة

مكوناته مكتوبة على لوح طيني، باحثة تنتج عطرًا استخدمه السومريون قبل 4500 عام‎

ريال مدريد يتفق مع حارسه أندري لونين على تجديد عقده

بعد واقعة الإسكندرية والدقهلية، كلب ضال ينهي حياة طفل في سوهاج

منوعات

المزيد

مقصودة أم زلة جديدة، بايدن يرتدي قبعة تأييد ترامب في احتفال رسمي (فيديو)

اصطياد حوت زعنفي في اليابان للمرة الأولى مرة منذ نصف قرن

غزال يستنجد بسيارة شرطة في الطريق العام لإنقاذ حياته (فيديو)

تبدأ من 500 جنيه، أسعار الفساتين الخريفي في وسط البلد

المزيد

خدمات

المزيد

محافظة الجيزة تعلن عن فرص عمل جديدة للشباب

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 11-9-2024 خلال التعاملات المسائية

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع العنب في سوق العبور

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم

المزيد

انفوجراف

90 مساهمة تهديفية خلال 6556 دقيقة.. أرقام محمد صلاح مع منتخب مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الخميس 12-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 12-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 12-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية