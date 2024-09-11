أخبار مصر اليوم: حقيقة بيع منجم السكري للكيان الصهيوني.. 6 مدن تحت تأثير الأمطار المتوسطة.. ضوابط العمرة للموسم الجديد

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

هل تتكرر أزمة تخفيف أحمال الكهرباء الفترة المقبلة؟ البترول تجيب

تخفيف أحمال الكهرباء، قال حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول: إن الشركة القابضة للغازات تعاقدت على 32 شحنة لمد محطات الكهرباء من الوقود.

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”: لا أستطيع أن أنفي أو أؤكد وجود تخفيف أحمال للكهرباء الفترة المقبلة، ولكن هناك شحنات غاز قادمة الفترة المقبلة ولا يوجد أي عجز في الوقود حاليا.

وأشار إلى أن هناك اتفاقا مسبقا بشأن عمل خط الأنابيب حتى بورسعيد لنقل الغاز إلى مصانع الإسالة في إدكو ودمياط من أجل التصدير أو شرائه لتأمين الأمن القومي لاحتياجاتنا من الطاقة

ولفت إلى أن تنمية قبرص لحقول الغاز سيكون جيدا من أجل إنشاء خط أنابيب من قبرص حتى بورسعيد لنقل الغاز إلى مصانع الإسالة من أجل التصدير أو شرائه.

6 مدن تحت تأثير الأمطار المتوسطة غدا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية وجود فرصة ضعيفة لسقوط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة غدا على "الإسكندرية، البحيرة، الدقهلية، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد".

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الخميس حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا معتدل رطب ليلا على أغلب الأنحاء

ومن المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحري وشمال الصعيد وحار رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل رطب ليلا على شمال البلاد مائلا للحرارة رطب ليلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة عن الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة المحسوسة:38

درجة الحرارة الصغرى: 27

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:30

درجة الحرارة المحسوسة: 32

درجة الحرارة الصغرى: 24

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:35

درجة الحرارة المحسوسة:37

درجة الحرارة الصغرى: 26

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:41

درجة الحرارة المحسوسة:43

درجة الحرارة الصغرى: 29

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 40

درجة الحرارة المحسوسة: 41

درجة الحرارة الصغرى: 24

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:43

درجة الحرارة المحسوسة: 44

درجة الحرارة الصغرى:28

البترول تكشف حقيقة بيع الشركة الأسترالية لمنجم السكري إلى الكيان الصهيوني

قال حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن "شركة سنتامين المالك الوحيد للشركة الفرعونية لـ مناجم الذهب وهي شريك الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية في منجم السكري".

ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”: الصفقة التي تمت في الاستحواذ على منجم السكري هي صفقة تجارية بين شركتين عالميتين مدرجتين بالبورصة،

موضحًا أن شركة السكري هي شركة مشتركة بنسبة 50% لهيئة الثروة المعدنية و50% للشركة الفرعونية لمناجم الذهب التي تمتلكها شركة سنتامين الأسترالية.

وأكد: أن استحواذ شركة أنجلو أشانتي على أسهم شركة سنتامين بـمنجم السكري ليس له أي تأثير على حصة مصر في المنجم السكري.

وأوضح: أن شركة أنجلو جولد اشانتي ليست لها أي علاقة بإسرائيل، ولكنها شركة من جنوب إفريقيا تحتل المرتبة الرابعة عالميا في تصنيف الشركات المنتجة للذهب واستحوذت على جميع أسهم شركة سنتامين بجميع مناطق العالم.

وأكد: لا يوجد أي تأثير على إيرادات وعائدات مصر من منجم السكري بعد استحواذ شركة أنجلو جولد أشانتي على أسهم شركة سنتامين الأسترالية.

وشدد على أن إسرائيل لم تستحوذ على منجم السكري سواء من بعيد أو قريب ولكن الشركة المستحوذة حاليا من جنوب إفريقيا وهي عالمية وتساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية بقطاع الثروة المعدنية.

رسميا، وزير السياحة يعتمد ضوابط العمرة للموسم الجديد

اعتمد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1446هجرية، وذلك عقب انتهاء اللجنة العليا للعمرة والحج من إعدادها، حيث أنه من المقرر أن تبدأ رحلات العمرة لهذا الموسم خلال شهر سبتمبر الجاري.

ومن جانبها، أشارت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة ورئيس اللجنة العليا للعمرة والحج، إلى أن هذه الضوابط تشمل القواعد والإجراءات المنظمة لعمل شركات السياحة المسؤولة عن تنظيم رحلات العمرة، حيث يمكن للشركات توثيق عقود وكالة العمرة لعام 1446هـ وفقًا للمواعيد المحددة من قبل السلطات السعودية في هذا الشأن، شريطة عدم وجود أي مواقف قانونية خاصة بالشركة لدى أيًا من الإدارات التابعة للإدارة المركزية لشركات السياحة أو أن يكون تم مجازاتها بقرار وزاري يحول دون تنفيذها لرحلات العمرة لهذا العام.

وتضمنت الضوابط معايير إقامة المعتمرين في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث يجب أن يكون السكن المُحدد ببرنامج العمرة مُفعَّلًا من قبل السلطات السعودية، كما تم تحديد المسافة القصوى المُصرح بها للسكن بألا تزيد عن (3000 متر) من الحرم المكي، وأنه في حالة زيادة المسافة عن الحرم عن (1250 مترا) يشترط توفير حافلة سياحية أو عربات كهربائية (جولف كار) لنقل المعتمرين من وإلى الحرم. كما اشترطت الضوابط أن تقوم شركات السياحة بالتسكين بالمدينة المنورة بفنادق لا يزيد بعدها عن ساحة الحرم النبوي عن 800 متر.

ومن أبرز المستجدات الواردة بهذه الضوابط هي ضرورة توافر 2 مُشرفين للسياحة الدينية مسجلين على الشركة الراغبة في تنفيذ رحلات العمرة لهذا الموسم كحد أدنى بخلاف أعضاء مجلس الإدارة والشركاء بالشركة المسجلين كمشرفين وذلك لضمان وجود مشرف بديل حال تعرض المشرف الأساسي لأي ظرف طارئ يحول دون سفره، وكذلك التزام شركات السياحة بإضافة مشرف أساسي لكل 50 معتمرا بدلًا من 135 معتمرا بهدف تحسين الخدمة المقدمة من المشرف للمعتمرين، وأن يتم رفع صورة جواز سفر المشرف المرافق للمجموعة بمجرد عودته وبحد أقصى 72 ساعة من تاريخ العودة علي البوابة المصرية للعمرة متضمنًا صور أختام السفر والعودة بهدف التأكد من مرافقة مشرفي الشركة مع المجموعة في الذهاب والعودة.

بعد 72 ساعة، إيقاف تشغيل قطارات "القاهرة - مرسى مطروح"

قررت الهيئة القومية للسكك الحديدية إجراء تعديلات على مواعيد تشغيل بعض القطارات، وذلك بناءً على توجيهات الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، بالتطوير المستمر والعمل على توفير سبل الراحة للركاب والارتقاء بالخدمات المقدمة.

وتزامنًا مع انتهاء موسم الصيف، من المقرر أن تعلن الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن إيقاف التشغيل الصيفى لقطارات القاهرة / مرسى مطروح والعكس ابتداءً من يوم 15 / 9 / 2024.

على النحو الآتي:

- اعتبارًا من يوم 15 / 9 / 2024 يتم إيقاف تشغيل قطار 773/772 (نوم) القاهرة / مرسى مطروح.

- اعتبارًا من يوم 16 / 9 / 2024 يتم إيقاف تشغيل قطار 775/774 (نوم) مرسى مطروح / القاهرة.

- اعتبارًا من يوم 20 / 9 / 2024 يتم إيقاف تشغيل قطار 773/772 ( مكيف ) القاهرة / مرسى مطروح.

- اعتبارًا من يوم 21 / 9 / 2024 يتم إيقاف تشغيل قطار 775/774 (مكيف) مرسى مطروح / القاهرة.

- اعتبارًا من يوم 1 / 10 / 2024 يتم إيقاف تشغيل قطار 1933/ 1934 (ثالثة مكيفة) القاهرة / مرسى مطروح.

- اعتبارًا من يوم 2 / 10 / 2024 يتم إيقاف تشغيل قطار 1935/ 1936 (ثالثة مكيفة) مرسى مطروح / القاهرة.

البترول تكشف حقيقة توقف حقل ظهر عن الإنتاج ومصير شركة إيني

قال المهندس حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية: إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن مصر ملتزمة بسداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول لا سيما شركة إيني الإيطالية.

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”: شركة إيني الإيطالية بدأت العمل في مصر وهناك حفارات في الطريق لحفر آبار استكشافية وتنموية جديدة.

وأوضح: حقل ظهر لم يتوقف عن الإنتاج ولكن من الطبيعي مع السحب منه يحدث تناقصا والفترة المقبلة سيتم زيادة الاستثمارات الخاصة بشركة إيني الإيطالية لحفر الآبار التنموية.

الأرز بـ 25 والسكر بـ 27 جنيها، أسعار السلع الغذائية بمعرض القابضة للصناعات الغذائية

توافد كبير من المواطنين على المعرض الرئيسي للشركة القابضة للصناعات الغذائية في منطقة السواح بمحافظة القاهرة والمقام على مساحة 1000 متر مربع.

أضافت وزارة التموين أنه يتم طرح السلع بتخفيضات تصل إلي 30٪، كما تقرر محافظ القاهرة بإقامة معرض دائم في كل أنحاء محافظة القاهرة.

و يتم طرح نحو 3 آلاف طن من كافة السلع الغذائية والاستهلاكية التي يتم إنتاجها من خلال الشركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية وتشمل مطاحن وسط وغرب الدلتا، مطاحن ومخابز الإسكندرية، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبري، تسويق الأرز، السكر والصناعات التكاملية، مضارب رشيد، الإسكندرية للزيوت والصابون، طنطا للزيوت والصابون، النيل للزيوت والمنظفات، مضارب البحيرة، مضارب الغربية، مضارب الدقهلية، أبو الهول المصرية للزيوت والمنظفات. المصرية للحوم والدواجن.

أسعار السلع الغذائية

سكر زنة 1 كيلو بسعر 27 جنيهًا بدلا من 35 جنيهًا

ا رز الذهبي كامولينو3 زنة 1 كيلو بسعر 25 جنيه بدلا من 27 جنيه

أرز اكاديا عريض الحبة زنة 1 كيلو بسعر 29 جنيه بدلا من 35 جنيه

أرز ريزو عريض الحبة زنة 1 كيلو بسعر 25 جنيه بدلا من 32 جنيه

أرز لؤلؤة نسبة كسر 10% بسعر 24 جنيه بدلا من 30 جنيه

أرز لؤلؤة نسبة كسر 5% بسعر 26 جنيه بدلا من 30 جنيه.

زيت خليط مارلي زنة 800 مل بسعر 40 جنيهًا بدلا من 60 جنيه

زيت خليط الفرنساوي زنة 1 لتر بسعر 62 جنيهًا بدلا من 80 جنيهًا

زيت خليط زمزم زنة 1 لتر بسعر 50 جنيهًا بدلا من 70 جنيهًا

زيت خليط بانيه زنة 800 مل بسعر 40 جنيهًا بدلا من 60 جنيهًا.