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أخبار مصر

هل تتكرر أزمة تخفيف أحمال الكهرباء الفترة المقبلة؟ البترول تجيب

تخفيف أحمال الكهرباء،
تخفيف أحمال الكهرباء، فيتو
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تخفيف أحمال الكهرباء، قال حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول: إن الشركة القابضة للغازات تعاقدت على 32 شحنة لمد محطات الكهرباء من الوقود.


أزمة تخفيف أحمال الكهرباء 

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”: لا أستطيع أن أنفي أو أؤكد وجود تخفيف أحمال للكهرباء الفترة المقبلة، ولكن هناك شحنات غاز قادمة الفترة المقبلة ولا يوجد أي عجز في الوقود حاليا.

اتفاق مع قبرص بشأن الغاز

وأشار إلى أن هناك اتفاقا مسبقا بشأن عمل خط الأنابيب حتى بورسعيد لنقل الغاز إلى مصانع الإسالة في إدكو ودمياط من أجل التصدير أو شرائه لتأمين الأمن القومي لاحتياجاتنا من الطاقة.

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تنمية حقول قبرص

ولفت إلى أن تنمية قبرص لحقول الغاز سيكون جيدا من أجل إنشاء خط أنابيب من قبرص حتى بورسعيد لنقل الغاز إلى مصانع الإسالة من أجل التصدير أو شرائه.


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