البترول تكشف حقيقة توقف حقل ظهر عن الإنتاج ومصير شركة إيني
قال المهندس حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية: إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن مصر ملتزمة بسداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول لا سيما شركة إيني الإيطالية.
عودة شركة إيني الإيطالية للعمل
وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”: شركة إيني الإيطالية بدأت العمل في مصر وهناك حفارات في الطريق لحفر آبار استكشافية وتنموية جديدة.
هل توقف حقل ظهر عن الإنتاج؟
وأوضح: حقل ظهر لم يتوقف عن الإنتاج ولكن من الطبيعي مع السحب منه يحدث تناقصا والفترة المقبلة سيتم زيادة الاستثمارات الخاصة بشركة إيني الإيطالية لحفر الآبار التنموية.
في وقت سابق، عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مشتركة بمدينة العلمين الجديدة مع مارتينا أوبيتزي، رئيس منطقة شمال أفريقيا والمشرق العربي بشركة إيني الإيطالية، حيث تم التوصل إلى اتفاق يغطي العديد من الموضوعات، بما في ذلك تكثيف الشركة لأعمال البحث والاستكشاف وتنمية حقولها في مناطق امتيازها في مصر، فضلًا عن زيادة عدد الحفارات العاملة.
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