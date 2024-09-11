تصاعد القصف المتبادل بين الاحتلال وحزب الله، وغارة للعدو على مجدل زون

شنت طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، غارة جوية على أطراف بلدة مجدل زون جنوبي لبنان.

وزعمت وسائل إعلام عبرية، أن صاروخا مضادا للدروع أطلق من لبنان نحو بلدة المطلة بالجليل الأعلى دون وقوع إصابات.

حزب الله يستهدف مواقع عسكرية إسرائيلية

ومن جانبها أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن عدة صواريخ مضادة للدروع أطلقت من لبنان على المطلة ومزارع شبعا دون وقوع إصابات.

وفي المقابل أعلن حزب الله اللبناني، في بيان اليوم الأربعاء، أنه قصف بالصواريخ موقع رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وحقق إصابة مباشرة.

حزب الله يقصف موقع الراهب بالصواريخ

وجاء في بيان حزب الله إنه استهدف تجمعا لجنود الاحتلال في محيط موقع الراهب بالصواريخ، مؤكدا تحقيق إصابة مباشرة.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء نقلت صحيفة معاريف العبرية، في تقرير، عن العقيد احتياط في الجيش الإسرائيلي ماروم كوبي قوله: “إذا لم تكن هناك صفقة، فلا خيار سوى الحرب في الشمال”.