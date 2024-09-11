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قطع المياه لمدة 10 ساعات عن منطقة الحوامدية مساء الجمعة

المياه
المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن مدينة الحوامدية والقرى التابعة لها.                                            

وأرجعت الشركة، سبب قطع المياه إلى قيام الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بأعمال ربط خط طرد قطر ٨٠٠ مم لتشغيل توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بالحوامدية، الأمر الذي يستلزم قطع المياه لمدة 10 ساعات بدءًا من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق ١٣/ ٩ / ٢٠٢٤  وحتى الساعة الثامنة صباح يوم السبت الموافق ١٤/ ٩/ ٢٠٢٤؛ لنهو أعمال الربط.                                                                                                                                          

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.

 

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