bab(b)el الألماني أفضل عرض، الفائزون بجوائز مهرجان المسرح التجريبي بدورته الـ31 (صور)

أعلنت لجنة تحكيم مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الحادية والثلاثين عن الفائزين بجوائز المهرجان لدورة هذا العام، وذلك خلال حفل ختام المهرجان والذي أقيم على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور الدكتور سامح مهران رئيس المهرجان ونخبة من المسرحيين المصريين والعرب والأجانب.

الفائزون بجوائز مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي

وجاءت قائمة جوائز المهرجان هذا العام كالتالي:

جائزة أفضل عرض مسرحي.. العرض الألماني "bab(b)el”.

جائزة أفضل ممثل.. سانتياجو رودريجو من عرض

autorretrato لدولة الإكوادور.

جائزة أفضل ممثلة.. حلا عمران عن عرض "صمت" لدولة الكويت.

جائزة أفضل مخرج مسرحي.. مخرجة العرض الإكوادوري autorretrato.

جائزة أفضل نص مسرحي.. نص عرض "صمت" من دولة الكويت.

جائزة أفضل سينوغرافيا.. عرض "ماكبث المصنع" من مصر.

جائزة لجنة تحكيم الخاصة.. عرض "صدى جدار الصمت" من مصر.

شهادة تقدير للعرض الفلسطيني "معتقلة".

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي تنظمه وزارة الثقافة المصرية ويقام برعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتتشكل لجنته العليا من كل من الدكتور سامح مهران رئيسًا، الدكتور محمد عبد الرحمن الشافعي منسقًا عامًا، الدكتورة دينا أمين مديرًا، الدكتور أيمن الشيوي مديرًا، بالإضافة إلى عضوية كل من: الدكتور أحمد مجاهد، الدكتورة أسماء يحيى الطاهر، الدكتور محمد سمير الخطيب، المخرج أحمد البوهي.

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي أحد أقدم المهرجانات الدولية المتخصصة في إعطاء الفرصة لتقديم العروض المسرحية التجريبية من كل دول العالم، ويقوم المهرجان بتكريم عدد من الشخصيات العالمية المهتمة بفنون المسرح التجريبي، ويمنح الجوائز لأفضل العروض في المجالات المسرحية المختلفة.

