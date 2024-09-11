الخميس 12 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

بريطانيا تستدعي القائم بالأعمال الإيراني بسبب أزمة الصواريخ

الصورايخ الايرانية،
الصورايخ الايرانية، فيتو

استدعت وزارة الخارجية البريطانية القائم بالأعمال الإيراني، اليوم الأربعاء، بسبب نقل صواريخ باليستية إلى روسيا.

الخارجية البريطانية تستدعي لبقائم بالأعمال الأيراني

ووفق وكالة أنباء "رويترز"، قالت الوزارة في بيان "اليوم، وبالتنسيق مع شركاء أوروبيين وبناء على تعليمات من وزارة الخارجية، اسْتُدعِي القائم بالأعمال في السفارة الإيرانية في لندن إلى وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية".

وأضافت الوزارة: "أوضحت الحكومة البريطانية أن أي نقل لصواريخ باليستية إلى روسيا سيُنظر إليه على أنه تصعيد خطر وسيقابل برد قوي".

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