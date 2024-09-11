الخميس 12 سبتمبر 2024
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حالات وشروط الجمع بين معاشين

الهيئة القومية للتأمينات،
الهيئة القومية للتأمينات، فيتو

يتساءل العديد من المواطنين عن الحالات التي يمكن فيها الجمع بين معاشين وقد حدد قانون التأمينات الاجتماعية الحالات التي يمكن فيها الجمع بين معاشين. 

وبحسب قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، فإن الحالات التي يُمكنها الجمع بين معاشين جاءت كالآتي:

1- يمكن للأرملة أن تجمع بين معاش زوجها المتوفى ودخلها من العمل الخاص بها.

2- يُمكن للشخص الأرمل أن يجمع بين معاش زوجته المتوفاة ودخله من العمل الخاص به.

3- يُمكن لذوي الهمم الجمع بين معاشين بشرط الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.

4- يُمكن للأولاد أن يجمعوا بين معاشين عن والديهما وذلك بدون أي حدود.

5- يستطيع المستحق الجمع بين المعاشات المستحقة عن شخص واحد بدون حدود.

6- يستطيع الشخص المستحق الجمع بين مصدر الدخل الخاص به والمعاش في حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش الذي أقره قانون التأمينات الاجتماعية.

7- يُمكن للأرملة الجمع بين معاشها ومعاش زوجها وذلك بصفتها منتفعة حسب نص قانون التأمينات.

8- يُمكن للأرمل الجمع بين معاشه ومعاش زوجته وذلك بصفته منتفعًا حسب نص قانون التأمينات.

 

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