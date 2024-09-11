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أخبار مصر

احتفالا بيومها العالمي، إطلاق حملة توعية تحت شعار "الإسعافات الأولية أماننا"

الهلال الأحمر، فيتو
الهلال الأحمر، فيتو
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أطلق الهلال الأحمر المصري حملة توعية مكبرة في محافظات الجمهورية تحت شعار "الإسعافات الأولية أماننا" احتفالًا باليوم العالمي للإسعافات الأولية، حيث يتواجد متطوعو الهلال الأحمر المصري في العديد من الأماكن العامة بالمحافظات؛ بهدف زيادة الوعي بأهمية الإسعافات الأولية ومبادئها ومعرفة أساسياتها، وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة؛ لرفع الوعى حول أهمية الإسعافات الأولية في إنقاذ الأرواح.

كما سيتم بث العديد من الرسائل التوعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن طريق مدربي الإسعافات الأولية بالهلال الأحمر المصري، بالإضافة إلى إجراء عدة لقاءات تلفزيونية عبر التليفزيون المصري، وعدة قنوات فضائية لتوضيح أهمية الإسعافات الأولية، ونشر أساسيات الإسعافات الأولية، وتشجيع كافة أفراد المجتمع على اكتساب المعرفة بالإسعافات الأولية.

ويعد الهلال الأحمر المصري من أكبر الكيانات التي تساهم بدور فعال فى مجال الإسعافات الأولية، وذلك عن طريق وضع برامج تدريبيَّة على الإسعافات الأولية ؛ لا تقتصر على أعضاء ومتطوعى الهلال الأحمر المصري بل تمتد لتشمل جميع فئات المجتمع، آخذًا فى اعتباره ضرورة تطوير وتحديث برامج وخطط التدريب من آنٍ لآخر لمواكبة التحديثات العلمية والتوصيَّات البحثَّية فى هذا الشأن.

الجدير بالذكر أن الهلال الأحمر المصرى هو عضو فى الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وقد أطلق الاتحاد الدولى اليوم العالمى للإسعافات الأولية عام 2000، والذى يُحتفل به فى السبت الثانى من سبتمبر من كل عام.

وسوف يركز اليوم العالمى للإسعافات الأولية هذا العام على موضوع "الإسعافات الأولية والرياضة".

 

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