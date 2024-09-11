تعليق عاجل من رئيس الوزراء بشأن منجم السكري

مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء، قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تحصل علي حصتها بانتظام في منجم السكري، مؤكدا أن هناك عقد خاص بالمنجم.

وتابع رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي اليوم، أن ما يخص حصة مصر من ذهب منجم السكري غير قابل النقاش والجدل.

وفي سياق آخر أكد رئيس الوزراء إن صندوق النقد الدولي أكد أن الحكومة المصرية قادرة على السيطرة على التضخم.

وقال رئيس الوزراء أن الأسبوع المقبل يشهد إطلاق حزمة جديدة فيما يخص الاستثمار والتجارة الخارجية، مؤكدا أننا نسير في ملف مستهدفات جذب الاستثمارات بصورة جيدة