الأربعاء 11 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

موروث تاريخي وثقافي بين البلدين، تفاصيل اجتماع وزير الخارجية مع نظيره الجزائري

وزارة الخارجية ونظيره
وزارة الخارجية ونظيره الجزائرى، فيتو

عقد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اجتماعًا ثنائيًا اليوم الثلاثاء، مع أحمد عطاف وزير الشئون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية الشقيقة، وذلك على هامش مشاركتهما في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة والمشرف على إدارة الدبلوماسية العامة، أن الوزير عبد العاطي استهلّ اللقاء بتوجيه التهنئة على الانتخابات الرئاسية التي شهدتها الجزائر في الأيام القليلة الماضية، مؤكدًا على العلاقات الأخوية والروابط التاريخية العميقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، بما يشكل قاعدة صلبة للعمل المشترك في مواجهة التحديات التي تعصف بالمنطقة، وبما يعزز من مصالح البلدين والشعبين.

وأشار إلى حرص مصر على تطبيق الرؤية المشتركة التي عبر عنها رئيسا الدولتين للارتقاء بالعلاقات بين البلدين للمستوى الإستراتيجي في الشقين السياسي والاقتصادي. 

كما أكد أن الموروث التاريخي والثقافي بين البلدين والتحديات التي تواجههما يشكلان أساسًا ثابتًا لترسيخ علاقة استراتيجية، تؤطر لعمل مشترك بين البلدين في مواجهة الأزمات التي تموج بها المنطقة، مشيدًا بالتطور الكبير الذي يشهده مستوى التنسيق والتشاور السياسي بين البلدين، خاصة في ظل ما توليه القيادة السياسية من اهتمام للعلاقات مع الجزائر الشقيقة.

وأضاف المتحدث الرسمي، بأن وزير الخارجية والهجرة أطلع نظيره الجزائري على آخر المستجدات الخاصة بالوضع المتفجر في قطاع غزة، وما تقوم به مصر من جهود واتصالات مع كافة الأطراف الفاعلة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، واحتواء التصعيد الإقليمي والعمل على إقرار التهدئة. 

وثمَّن عاليًا الدور الذي تقوم به الجزائر في نصرة القضية الفلسطينية، لاسيما من خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن (٢٠٢٤-٢٠٢٥).

عبد العاطي يصدر قرارا بتعيين السفير تميم خلاف متحدثا رسميا باسم وزارة الخارجية

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