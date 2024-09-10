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خارج الحدود

وزير الخارجية يجتمع مع نظيره التونسي على هامش الاجتماع الوزاري لمجلس جامعة الدول العربية

وزير الخارجية ونظيرة
وزير الخارجية ونظيرة التونسى، فيتو

اجتمع وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، اليوم الثلاثاء، مع محمد على النفطي وزير الشئون الخارجية والهجرة وشئون التونسيين بالخارج، وذلك على هامش مشاركتهما في أعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، أن الوزير عبد العاطي قدم التهنئة لنظيره التونسي على تولي منصبه الجديد، مشيرًا إلى العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين. 

وأشاد عبد العاطي بما يشهده مسار العلاقات الثنائية المصرية التونسية من طفرة منذ زيارة الرئيس التونسي "قيس سعيد" إلى القاهرة في أبريل ٢٠٢١، وما تلاها من استحقاقات ثنائية أسهمت في الارتقاء بهذه العلاقات.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن وزير الخارجية والهجرة أكد على أهمية تحقيق الاستفادة القصوى من الأطر التعاونية القائمة بين البلدين، والحفاظ على دورية انعقاد اللجان الثنائية المشتركة.

وأوضح السفير خلاف، أن الدكتور عبد العاطي أبدى حرص الجانب المصري على التنسيق مع الجانب التونسي فيما يخص القضايا الإقليمية، خاصة فيما يتعلق بالملف الليبي باعتبار أن مصر وتونس دولتي جوار مباشر، بجانب ملف مكافحة الهجرة غير شرعية، وكذلك الأزمة في قطاع غزة، مستعرضًا الجهود المصرية لوقف إطلاق النار والعمل على نفاذ المساعدات الإنسانية.

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تونس عام مصر وتونس غزة

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