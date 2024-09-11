زيادة جديدة في أسعار سيارات تويوتا كورولا 2024

ارتفعت أسعار سيارات تويوتا داخل السوق المصرية خلال شهر سبتمبر، حيث شهدت بعض الأنواع ارتفاعا وأخرى اختفت بسبب العجز الكبير في السيارات بسبب وقف الاستيراد الذي استمر 5 أشهر.

أسعار تويوتا كورولا 2024 خلال سبتمبر الجاري



وحدد الوكيل المحلي للعلامة التجارية قيمة الزيادة المفروضة على أسعار سيارات تويوتا بلغت نحو 50 ألف جنيه، وشملت طرازات تويوتا كورولا 2024، وتم إخطار كافة الموزعين والتجار بالزيادات الجديدة التي لحقت بأسعار السيارات وهى كالتالي:-

أكتيف مانيوال غير متوفرة

الفئة الاولي أكتيف أوتوماتيك مليون و350 ألف جنيه بدلًا من مليون و300 ألف جنيه بزيادة 50 ألف جنيه

وبعد فرض الاوفربرايس 100 ألف جنيه يصبح سعرها مليون، 450 ألف جنيه لدى التجار.

الفئة الثانية كمفورت مليون و450 ألف جنيه بدلًا من مليون و390 ألف جنيه بزيادة 50 ألف جنيه.

يصبح سعرها لدى التجار مليون و550 ألف جنيه بعد فرض 100 ألف جنيه اوفربرايس

الفئة الثالثة سمارت مليون و550 ألف جنيه بدلًا من مليون و500 ألف جنيه بزيادة 50 ألف جنيه.

لدى التجار يصل سعرها مليون و650 ألف جنيه

الفئة الرابعة سمارت بفتحة سقف مليون و650 ألف جنيه بدلًا من مليون و600 ألف جنيه بزيادة 50 ألف جنيه.

لدى التجار مليون و750 ألف جنيه

الفئة الخامسة اليجانس مليون و700 ألف جنيه بدلًا من مليون و650 ألف جنيه بزيادة 50 ألف جنيه.

عند التجار مليون و800 ألف جنيه

GR لم تعد متوفرة.

عودة ظاهرة الأوفر برايس

وفي ذات السياق، أكدت شعبة السيارات، عودة ظاهرة الأوفر برايس، وهي قيمة مالية إضافية يفرضها التجار على السيارات لعدم الوضع على قوائم الانتظار وسرعة الحصول على السيارات، وهي ظاهر غير رسمية، تفرض في حالة اختفاء بعض الموديلات وعدم وفرة الأخرى داخل السوق نتيجة وقف الاستيراد.

وأوضحت شعبة السيارات، أن الأوفر برايس تحدد قيمتها على حسب موديل السيارة وتختلف من تاجر لأخرى، ولكنها ترتفع مع زيادة الأسعار ووقف الاستيراد وعدم تواجد السيارات داخل المعارض.

وأكد أحد التجار الذي رفض ذكر اسمه، أن الأوفر برايس على سيارات تويوتا ارتفع بشكل مبالغ في خلال الفترة الحالية يتراوح ما بين 100 حتى 150 ألف جنيه فرضه التجار على أسعار سيارات تويوتا بعد زيادة أسعارها رسميا من قبل الوكيل المحلي، الذي لاقيته على الفور رفع قيمة الاوفربرايس.

مواصفات محرك سيارات تويوتا كورولا 2024



زودت سيارات تويوتا بمحرك 4 سلندر بنزين 1600 سي سي بقوة 120 حصانا عند 6000 لفة في الدقيقة وأقصى عزم الدوران 154 نيوتن متر عند 5200 لفة في الدقيقة مع نظام حقن الوقود وسعة خزان الوقود 50 لتر وناقل حركة CVT.