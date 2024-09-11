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رياضة

فرانكفورت يكشف تطورات إصابة عمر مرموش

عمر مرموش
عمر مرموش

كشف نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، آخر تطورات إصابة عمر مرموش مهاجم الفريق ومنتخب مصر، والتي غادر على إثرها معسكر الفراعنة الأخير.

وغادر عمر مرموش معسكر منتخب مصر عقب مباراة الرأس الأخضر بعد تعرضه للإصابة.

وقال تيمو هاردونج المدير الرياضي لنادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، في تصريحات لموقع "fussball.news: "إصابة مرموش بالركبة ليست هيكلية كما كان يُخشى في البداية، ويخضع للعلاج قبل وبعد التدريب".

وأضاف المدير الرياضي للنادي الألماني: "لا يزال أمام مرموش بعض الوقت للتعافي قبل انطلاق المباراة ضد ناديه السابق فولفسبورج، ليس مستبعدًا أن يلعب عمر، لكنه غير مؤكد حتى الآن".

وخاض عمر مرموش 3 مباريات هذا الموسم مع آينتراخت فرانكفورت، حيث أحرز هدفا وحيدا وقام بصناعة 3 أهداف.

ويحتل فرانكفورت المركز التاسع في ترتيب الدوري الألماني "بوندسليجا"، برصيد 3 نقاط.

مرموش يشارك في التدريبات الفردية لفرانكفورت

وأعلن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، انتظام عمر مرموش لاعب الفريق منتخب مصر، في تدريبات الفريق أمس الثلاثاء.

وأكد النادي عبر موقعه أن عمر مرموش غادر معسكر المنتخب، ووصل لألمانيا مساء أمس الإثنين  بسبب إصابة طفيفة في الركبة. 

وأضاف النادي أنه بعد الفحوصات التي أجراها طبيب النادي تمكن اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا من التدرب بشكل فردي اليوم الثلاثاء في محاولة للحاق بمباراة فولفسبورج يوم السبت المقبل.

وكان مرموش تعرض للإصابة في مباراة منتخب مصر ضد الرأس الأخضر والتي حسمتها كتيبة حسام حسن بثلاثية في الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025.

عمر مرموش في تحدي فريقه السابق
وأضافت أن مشاركة عمر مرموش في مباراة آينتراخت أمام فريقه السابق فولفسبورج يوم السبت المقبل باتت محل شك.

وأشارت التقارير إلى أن  مدرب الفريق يشعر بالضيق بسبب الإصابة خاصة أن مرموش كان في قمة مستواه بعد أدائه الرائع في الجولة الثانية من الدوري الألماني ضد هوفنهايم (هدف وتمريرة حاسمة في الفوز 3-1).

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