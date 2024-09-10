تصفيات كأس العالم، اليابان تتقدم على البحرين بهدف في الشوط الأول

تصفيات كأس العالم، تقدم منتخب اليابان على نظيره البحريني بهدف نظيف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب استاد البحرين الوطني بالرفاع، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم.

أحرز هدف منتخب اليابان في شباك البحرين اللاعب آياسي يويدا، في الدقيقة 37 من ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة بعد العودة لتقنية الفيديو.

وتعد مباراة اليابان والبحرين هامة للغاية في تصفيات كأس العالم، حيث يمتلك كلا الفريقين في رصيدهما 3 نقاط من الفوز بالجولة الأولى، والفائز بمباراة اليوم يتصدر المجموعة مبكرا.

ويدخل المنتخبين الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة بمعنويات عالية، بعد نجاح البحرين في تحقيق الفوز الأول في تاريخها على أستراليا في، وكذلك الفوز الكبير لليابان على الصين بنتيجة 7-0

وتقابل المنتخبان من قبل في 13 مواجهة، حيث نجح المنتخب البحريني في تحقيق الفوز مرتين فقط، بينما يسعى للبناء على الانتصار على أستراليا ومواصلة تحقيق المفاجآت والتغلب على اليابان متسلحًا بالأرض والجمهور.

ترتيب المجموعة الثالثة في تصفيات كأس العالم

ورفع منتخب السعودية رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة بعد الفوز على الصين، ومن خلفه اليابان والبحرين برصيد 3 نقاط لكل منهما.