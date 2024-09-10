بعد إصابته مع المنتخب، مرموش يشارك في التدريبات الفردية لفرانكفورت
أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، انتظام عمر مرموش لاعب الفريق منتخب مصر، في التدريبات الفريق اليوم الثلاثاء.
وأكد النادي عبر موقعه أن عمر مرموش غادر معسكر المنتخب، ووصل لألمانيا مساء أمس الإثنين بسبب إصابة طفيفة في الركبة.
وأضاف النادي أنه بعد الفحوصات التي أجراها طبيب النادي تمكن اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا من التدرب بشكل فردي اليوم الثلاثاء في محاولة للحاق بمباراة فولفسبورج يوم السبت المقبل.
وكان مرموش قد تعرض للإصابة في مباراة منتخب مصر ضد الرأس الأخضر والتي حسمتها كتيبة حسام حسن بثلاثية في الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025.
عمر مرموش في تحدي فريقه السابق
وأضافت أن مشاركة عمر مرموش في مباراة آينتراخت أمام فريقه السابق فولفسبورج يوم السبت المقبل باتت محل شك.
وأشارت التقارير إلى أن مدرب الفريق يشعر بالضيق بسبب الإصابة خاصة أن مرموش كان في قمة مستواه بعد أدائه الرائع في الجولة الثانية من الدوري الألماني ضد هوفنهايم (هدف وتمريرة حاسمة في الفوز 3-1).
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