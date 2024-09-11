جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثة طافية بمياه الرياح التوفيقي ببنها
تكثف مديرية أمن القليوبية جهودها لكشف غموض العثور على جثة طافية بمياه الرياح التوفيقي بمدينة بنها في محافظة القليوبية، وتم نقل الجثة إلى مستشفى بنها العام وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
العثور على جثة شخص بالقليوبية
تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم بنها أول يفيد ورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة شخص طافية على مياه الرياح التوفيقي أسفل كوبرى 15 مايو بمدينة بنها.
انتقلت على الفور قوة أمنية بالتنسيق مع شرطة المسطحات والحماية المدنية، وتم انتشال الجثة، وبمناظرتها تبين أنها لشخص يرتدي ملابسه كاملة، وتبين أن الجثة مر عليها في المياه نحو يومين ولا توجد مع أي أوراق تدل على شخصيته وتم نقل الجثة للمستشفى وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
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