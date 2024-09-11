الخميس 12 سبتمبر 2024
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محافظ القليوبية يشهد تجربة محاكاة تصريف الأمطار استعدادًا لموسم الشتاء

تجربة مياة الامطار
تجربة مياة الامطار بالقليوبية، فيتو

شهد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية تجربة لعملية شفط المياه من الأنفاق تنفذها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بعدد من مدن المحافظة، للتأكد من جاهزية الأنفاق لمجابهة الأزمات والطوارئ خلال فصل الشتاء.

جاء ذلك بحضور المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي واللواء طارق ماهر رئيس مدينة بنها واللواء أحمد جميل رئيس مدينة طوخ والعقيد أ.ح محمد طلبه المستشار العسكري وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

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 تجربة لعملية شفط المياه من الأنفاق بالقليوبية

حيث شهد المحافظ التجربة باستخدام 50 معدة تابعة لشركة المياه والصرف الصحي في عدد من الأنفاق من بينها نفق الشهيد النقيب عبد الله نجيب الجندي أمام المحافظة ونفق شعراوي ونفق سعد زغلول ونفق كلية العلوم بمدينة بنها ونفق سندنهور بمركز بنها  ونفق مشتهر بمركز طوخ ونفق مزلقان ذكي بمدينة قها. 
وقال المحافظ إن تطبيق هذه التجربة يأتي في إطار التأكد التام من استعدادات المحافظة ومدى جاهزية كل الأجهزة التنفيذية بها، لسرعة التعامل الفوري واللحظي مع الكوارث والسيول والأمطار الشديدة، مشددًا على الجهات المعنية ضرورة أن تكون جميع محطات الرفع والطلمبات ومعدات الصرف في حالة تأهب واستعداد تام ومستمر، لاستقبال موسم الشتاء، لمواجهة أي احتمالات طارئة أثناء موسم سقوط الأمطار، مؤكدا الاستمرار في متابعة تطهير وصيانة الطلمبات، وشبكات الصرف الصحي، وتوفير كل الإمكانيات اللازمة والتمركز الدائم في الأماكن الحيوية على مستوى المحافظة. 

الاستعدادات  للامطار بالقليوبية 


 ومن الجدير بالذكر أن محافظ القليوبية قد وجه برفع درجة الإستعداد بالوحدات المحلية والمديريات وإدارات الأزمات وغرف العمليات بالمراكز مشددا على الإلتزام  بإتخاذ التدابير اللازمة ومراجعة جاهزية كافة المعدات الخاصة بالتعامل مع الأمطار والأطقم العاملة عليها والاستمرار في تطهير صفايات وخطوط صرف مياه الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق ومراجعة كافة الإستعدادات والتمركزات للتعامل مع السيول والأمطار ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسیب الترع والمصارف.
كما وجه المحافظ أيضا بضرورة تطهير الترع والمصارف وكافة المجاري المائية وإزالة التعديات عليها ومراجعة المناسيب أولا بأول والإنتهاء من أعمال الصيانة بكافة محطات الصرف الزراعي ومراجعة المباني الآيلة للسقوط وذات الخطر الداهم وإتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير الأمنية اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، وحرصا على سلامة المواطنين شدد المحافظ على رؤساء المدن والأحياء والمختصين بضرورة إنهاء أعمال تأمين أعمدة الإنارة العامة بنطاق الأحياء إستعدادا لموسم الأمطار مع إستمرار أعمال الصيانة الدورية والإستجابة لشكاوى المواطنين أولا بأول.

 

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المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المهندس مصطفى مجاهد المهندس ايمن عطية رئيس مدينة بنها مركز بنها مركز طوخ

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