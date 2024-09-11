محافظ القليوبية يبحث مع نائب رئيس "الأزهر" توفير بيئة جامعية آمنة للطالبات

استقبل المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع البنات، وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين المحافظة والجامعة، ولا سيما في مجال توفير بيئة جامعية آمنة ومستقرة لطالبات كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالخانكة.

أهمية توفير وسائل مواصلات آمنة ومريحة للطالبات بالقليوبية

وحضر اللقاء كل من الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ، محمد عبد الخالق أمين عام جامعه الازهر واللواء محمد صحصاح رئيس مدينة الخانكة والدكتورة فتحية إسماعيل مشعل عميدة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالخانكة.



وأكد المحافظ على أهمية توفير وسائل مواصلات آمنة ومريحة للطالبات، خاصةً مع وجود فرع لجامعة الأزهر في منطقة الخانكة، مشيرًا إلى أن ذلك يساهم في تشجيع الطالبات على مواصلة دراستهن دون قلق. كما شدد على ضرورة إنشاء نقطة أمنية دائمة عند فرع الجامعة بالخانكة، وذلك لضمان سلامة الطالبات وحمايتهن من أي مخاطر فضلا عن تكليف السيد رئيس مدينة الخانكة بالعمل علي رفع كفاءة المنطقة المحيطة بالكلية والاهتمام بالنظافة ورفع أي تراكمات حول أسوار الكلية وتمهيد الطرق المحيطة والمؤدية إليها.

وأكد المحافظ أنه تم التنسيق مع مدير إدارة المواقف لتخصيص خط مواصلات من الكلية وحتي المواقف الرئيسية القريبة للكلية كما تم مخاطبة مدير أمن القليوبية لتخصيص نقطة أمن دائمة للكلية لتوفير بيئة آمنه لطالباتنا بالكلية.

من جانبه، أشاد الدكتور محمد فكري بالجهود التي تبذلها محافظة القليوبية لدعم العملية التعليمية، معربًا عن تطلعه إلى التوسع في إنشاء فروع جديدة لجامعة الأزهر بالمحافظة، وذلك لتلبية احتياجات أبناء المحافظة من التعليم الأزهري.

وأكدت الدكتورة فتحية إسماعيل مشعل عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بـالخانكة على أهمية هذا التعاون في رفع مستوى الخدمات المقدمة للطالبات، مشيرة إلى أن الكلية تعمل جاهدة لتقديم تعليم ذي جودة عالية.

يأتي هذا اللقاء في إطار حرص المحافظة على دعم التعليم وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة للطلاب والطالبات، كما يعكس التعاون المثمر بين محافظة القليوبية وجامعة الأزهر الشريف.