الخميس 12 سبتمبر 2024
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محافظات

محافظ الأقصر يتفقد سير العمل بمستشفى الصدر في إسنا (صور)

أثناء الجولة
أثناء الجولة

قام المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، بجولة بمركز ومدينة إسنا برفقة نائب المحافظ الدكتور هشام أبو زيد، تابع خلالها انتظام عمل الأجهزة المحلية وتفقد مستشفي الصدر وتجول في شوارع المدينة وتابع أعمال إصلاح كسر بخط الصرف الصحي بطريق المدينة بالقرب من القناطر، كما تابع خلال الجولة نسب العمل بمنظومة التقنين والتصالح والتغيرات المكانية.

التصالح والتقنين والمتغيرات المكانية 

بدأت جولة المحافظ بمتابعة أعمال منظومة التصالح والتقنين والمتغيرات المكانية بمجلس مدينة إسنا، للوقوف على الأرقام النهائية، ومتابعتها علي أرض الواقع، مشددًا علي ضرورة توعية المواطنين بأهمية التقدم بملفات التصالح لدفع العمل بالمنظومة و‘نهاؤها قريبًا.


استكمل المحافظ جولته بتفقد شوارع المدينة حيث وجه برفع مستوى النظافة والاهتمام بأعمال التشجير وزيادة المسطحات الخضراء.

مستشفى صدر إسنا 


تابع محافظ الأقصر جولته بزيارة مستشفي الصدر بإسنا حيث تفقد المحافظ العيادات الخارجية واقسام المستشفي ووجه وكيل وزارة الصحة بالمحافظة بإعداد دراسة للإستفادة من موقع المستشفي ومساحتها وامكانية تطويرها ورفع كفاءتها لتكون مستشفي نموذجي يعمل علي تخفيف الضغط عن مستشفي طيبة بإسنا.


اختتم المحافظ جولته بمتابعة أعمال إصلاح كسر خط صرف صحي بطريق مدينة إسنا بالقرب من القناطر حيث وجه بسرعة إنجاز أعمال الإصلاح وإعادة تأهيل الشارع ورصفه عقب الانتهاء من صيانة الخط.


رافق المحافظ في جولته، الدكتور محمد رزق رئيس مدينة إسنا والدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية بمدينة اسنا ومديرية الصحة بالمحافظة.

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