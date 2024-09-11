حبس طرفي مشاجرة نجع عطيتو في الأقصر 15 يوما

أمرت النيابة العامة بمحافظة الأقصر بحبس شخصين طرفي مشاجرة الأسلحة النارية بنجع عطيتو بمنطقة منشأة العماري، 15 يوما على يومًا على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد في حينه، بعد إصابة شاب بطلق ناري.

تفاصيل مشاجرة نجع عطيتو



كان اللواء محمد الصاوى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغًا إصابة شاب بطلق ناري يدعى «م.ج.ا» 35 عاما، عامل، مقيم نجع عطيتو بمنطقة منشأة العماري دائرة بندر الأقصر، بسبب مشادة كلامية على خلافات قديمة تطورت إلى مشاجرة بالأسلحة النارية والشوم.

ضبط طرفي المشاجرة



وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الأقصر من القبض على المتهم بإطلاق النار يدعى «م.ع» 23 عاما، عاطل، مقيم بذات الناحية وبحوزته بندقية آلية وفرد ناري، كما تم ضبط الطرف الثاني "إبن عم المصاب" ويدعى «ح.ح.ع» 52 عاما، عاطل، وأقر الأول بارتكاب الواقعة، فيما قام بإتهام الطرف الثاني بأن البندقية الآلية تخصه.



وتم العرض على النيابة العامة وقررت حبس طرفي مشاجرة نجع عطيتو بالأقصر 15 يوم يوما مع مراعاة التجديد، وطالبت مباحث قسم شرطة الأقصر تكثيف التحريات حول الواقعة.

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