الاحتلال يغتال عنصرين تابعين لحزب الله وإصابة إسرائيلي في هجمات متبادلة بمستوطنة دان

لقي عنصران تابعان لجماعة حزب الله، مصرعهم في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، وأصيب إسرائيلي بجروح خطرة في مستوطنة دان الشمالية، إثر سقوط صاروخ مضاد للدروع، وفق وكالة "الأناضول".

وقالت الوكالة إن نحو 30 صاروخًا أطلقت من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى شمالي إسرائيل، حيث دوت صافرات الإنذار في بلدات إسرائيلية عدة في المنطقة.

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية إن صاروخا مضادا للدروع أطلق من لبنان نحو بلدة المطلة بالجليل الأعلى دون وقوع إصابات.

حزب الله يستهدف مواقع عسكرية إسرائيلية

ومن جانبها أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن عدة صواريخ مضادة للدروع أطلقت من لبنان على المطلة ومزارع شبعا دون وقوع إصابات.

وفي المقابل أعلن حزب الله اللبناني، في بيان اليوم الأربعاء، أنه قصف بالصواريخ موقع رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وحقق إصابة مباشرة.

وجاء في بيان حزب الله إنه استهدف تجمعا لجنود الاحتلال في محيط موقع الراهب بالصواريخ، مؤكدا تحقيق إصابة مباشرة.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء نقلت صحيفة معاريف العبرية، في تقرير، عن العقيد احتياط في الجيش الإسرائيلي ماروم كوبي قوله: “إذا لم تكن هناك صفقة، فلا خيار سوى الحرب في الشمال”.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ