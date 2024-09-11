فى ذكرى وفاته، المشير محمد علي فهمي أبو الدفاع الجوي

تحل اليوم الأربعاء الذكرى الـ 25 لوفاة المشير محمد علي فهمي مؤسس قوات الدفاع الجوي القوة العسكرية التي أذهلت العالم في أكتوبر وحرب الاستنزاف.

حيث تستعرض “فيتو” أبرز المعلومات عن حياته

نشأة المشير محمد علي فهمي

- ولد في 11 أكتوبر 1920م بمحافظة الجيزة، وحصل على الثانوية العامة من مدرسة فؤاد الأول عام 1937م، ثم التحق بالكلية الحربية في عام 1938م، وتخرج فيها في 1 نوفمبر 1939م.



- التحق المشير بسلاح المدفعية متخصصًا في المدفعية المضادة للطائرات، وتخرج في كلية القادة والأركان عام 1951، ثم عمل بهيئة عمليات القوات المسلحة، حتى شغل منصب سكرتير عام الهيئة برتبة عقيد.

الرئيس جمال عبد الناصر والمشير محمد علي فهمي

استدعاه الرئيس جمال عبد الناصر في أعقاب يونيو 1967م، وأصدر الرئيس جمال عبد الناصر القرار رقم 199 في 1 فبراير 1968م بإنشاء قيادة جديدة تكون فرعًا رئيسيًا مستقلًا يطلق عليها قيادة الدفاع الجوي، وكان المشير أول قائد لقيادة الدفاع الجوي وهو برتبة لواء.

تولى قيادة المجموعة السادسة مدفعية مضادة للطائرات بألماظة، ثم رئيس أركان الفرقة الخامسة مدفعية مضادة للطائرات، كما حصل على دورة الأكاديمية العليا للدفاع الجوي في الاتحاد السوفيتي عام 1965.



- شارك في حرب الاستنزاف كقائد لقوات الدفاع الجوي، وقام بإنشاء حائط الصواريخ ليضع حدًا لتوغل الطيران الإسرائيلي بالأجواء المصرية.



- شارك في حرب أكتوبر كقائد لقوات الدفاع الجوي، واستطاع إلحاق خسائر فادحة بالقوات الجوية الإسرائيلية وصلت إلى ثلث سلاح الطيران الإسرائيلي، إلى الحد الذي صدرت فيه الأوامر من القيادة الإسرائيلية لطياريها بعدم الاقتراب من قناة السويس.

تم اختياره مستشارا عسكريا في أكتوبر 1978م، وترقى إلى رتبة فريق أول في 26 مايو 1979م، وشغل بعد تقاعده منصب رئيس مجلس إدارة شركة الملاحة الوطنية للنقل الاستراتيجي في عام 1981م.

- في 14 أكتوبر 1993، رقاه الرئيس الأسبق حسني مبارك، إلى رتبة مشير تقديرًا لدوره البطولي الذي قام به في حرب أكتوبر.



- الأوسمة والأنواط والميداليات التي حصل عليها



- وسام التحرير.' وسام النجمة العسكرية.' وسام نجمة الشرف العسكري.' وسام الشرف العسكري من سوريا.' وسام الملك عبد العزيز من المملكة العربية السعودية،وشاح النيل والعديد من الأنواط والميداليات في المناسبات القومية.

مؤلفاته



له العديد من المؤلفات منها كتب عن الحملة الفلسطينية - وألمانيا تهديد السلام - وألمانيا بين الشرق والغرب - كما كتب عن الوحدة الأفريقية والقومية الأفريقية - وتاريخ قوة الدفاع الجوي المصري.

- من أبرز كلماته:« إن الماضي كتاريخ وكخلفية لقصة هذا الكفاح والحاضر كحقيقة عشناها وحققنا فيها الكثير من المنجزات والأمجاد في حرب رمضان والمستقبل المشرق الذي نخطط له، "من كتاب القوة الرابعة"»

ألقاب المشير محمد علي فهمي



«حارس السماء المحرقة، أبوالدفاع الجوي، أول مهندس لحرب الصواريخ في تاريخ الحروب القديمة والحديثة».. ألقابٌ عديدة أطلقت عليه.

وفاة المشير محمد علي فهمي

توفي في لندن يوم ١١ سبتمبر من عام ١٩٩٩م أثناء رحلة علاجه من المرض، وشيع جثمانه يوم ١٢ سبتمبر.