محافظة الجيزة تعلن عن فرص عمل جديدة للشباب
أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة عن طرح عدد من الوظائف الشاغرة للشباب الباحثين عن عمل، وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الجهاز على توفير فرص عمل مناسبة للشباب وتشجيعهم على المشاركة في بناء المجتمع.
تفاصيل الوظائف المطلوبة
وتشمل الوظائف المعلن عنها تخصصات متنوعة، بما في ذلك مراقب كاميرات للعمل بشركة أثاث عالمية بمول العرب، وضباط أمن للعمل بمول في الشيخ زايد، وأفراد أمن إداري بمول بأكتوبر.
شروط التقديم
ويشترط في المتقدمين أن يكون عمرهم بين 21 إلى 47 عاما، ويمكن للمهتمين التقديم من خلال التوجه إلى 300 ميدان الجيزة عمارة النبرواي، الدور الثاني، يوميا من الأحد إلى الخميس من الساعة 10 صباحا إلى 2 عصرا.
ويحصل الموظفون الجدد على مجموعة من المزايا، بما في ذلك تأمين اجتماعي وصحي.
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