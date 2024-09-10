الأربعاء 11 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إطلاق 45 قذيفة من جنوب لبنان باتجاه ميرون والجليل الغربي

الجليل الغربي، فيتو
الجليل الغربي، فيتو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، رصد إطلاق 45 قذيفة من جنوب لبنان باتجاه سعسع وميرون والجليل الغربي داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

دوي صافرات الإنذار في الجليل الغربي

وكانت وسائل إعلام عبرية، أفادت اليوم الثلاثاء، بسماع دوي صافرات الإنذار في مستوطنتي زرعيت وشوميرا بـ الجليل الغربي.

وأكد وزير جيش الاحتلال، يوآف جالانت، اليوم الثلاثاء، أن مركز الثقل العسكري للجيش الإسرائيلي ينتقل من الجبهة الجنوبية مع قطاع غزة نحو الجبهة الشمالية مع حزب الله اللبناني.

واطلع جالانت، بحسب ما جاء في بيان صدر عن وزارة الدفاع الإسرائيلية، على مجريات التدريب الذي يحاكي عمليات قتالية داخل الأراضي اللبنانية خلال جولة ميدانية أجراها جالانت في المنطقة الحدودية مع لبنان، في ختام تدريب عسكري أجراه اللواء التاسع الإسرائيلي.

 

عمليات قتالية داخل الأراضي اللبنانية

وقال للجنود: "الثقل ينتقل الآن نحو الشمال، نحن على وشك استكمال مهامنا في الجنوب، لكن لدينا هنا مهمة لم تُنفذ بعد، وهي تغيير الوضع الأمني وإعادة السكان إلى منازلهم".

وأضاف: "التعليمات التي تنتظرونها هنا اليوم، كنت قد أصدرتها في الجنوب وشاهدت القوات تعمل. بعد ثلاثة أسابيع قلت لهم 'ابدأوا' (في إشارة إلى بدء الاجتياح البري لـ قطاع غزة بعد نحو ثلاثة أسابيع من هجوم السابع من أكتوبر)، فبدأوا ونفذوا مهمتهم. سيحدث الأمر هنا أيضا، وعليكم أن تكونوا جاهزين ومستعدين لتنفيذ هذه المهمة".

وتابع: "نحن ننهي تدريب وإعداد جميع القوات البرية استعدادا لعملية برية شاملة على جميع المستويات - من الوحدات القتالية إلى القيادة. هذا الأمر يشبه السهم المجهز والمعد مسبقا، ونحن نعرف متى سنطلقه. عليكم استغلال الوقت بشكل جيد، لأنه عندما يحين الوقت، ستنفذون".

واختتم جالانت قائلا: "لقد رأيت في العديد من المواقف مقاتلين يقولون لي: 'نحن نتحدث فقط'. وبعد أسبوع التقيت بهم في الميدان، داخل ساحة القتال. كونوا جاهزين، فهذا لا يشبه أي شيء آخر. لديكم القدرة الكاملة لتنفيذ المهام التي تتدربون عليها".

 

وزير جيش الاحتلال يدعو قواته للتأهب لاجتياح بري في لبنان

إصابة 6 أشخاص بقصف إسرائيلي على مبنى بالنبطية جنوبي لبنان

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جيش الاحتلال جنوب لبنان لبنان سعسع ميرون الجليل الغربي الأراضي الفلسطينية المحتلة الأراضي الفلسطينية

مواد متعلقة

وزير جيش الاحتلال يدعو قواته للتأهب لاجتياح بري في لبنان

قرارات مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري بشأن العدوان على غزة

جيش الاحتلال يعلن إصابة ضابط برتبة عقيد جراء انهيار فتحة نفق بوسط غزة

إصابة 6 أشخاص بقصف إسرائيلي على مبنى بالنبطية جنوبي لبنان

دوي صافرات الإنذار في الجليل الغربي

الأكثر قراءة

بعثة منتخب مصر تصل القاهرة بعد الفوز على بوتسوانا (صور)

أخبار مصر: صاحب فتوى سرقة الكهرباء يطلب مناظرة الطيب، مصير سعد الصغير، عرض خيالي للشناوي، أبرز ما جاء في مناظرة ترامب وهاريس

سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء 11 سبتمبر 2024

أشرف عبد الباقي يضع شروطا للمشاركة في فهد البطل

جامعة حلوان تعلن إجراءات الكشف الطبي للطلاب الجدد

اعتراف الكافرين بقدرة الله، تفسير الشعراوي للآية 25 من سورة لقمان (فيديو)

نتائج مثيرة في تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم.. البرازيل تواصل السقوط.. باراجواي تكسر العقدة.. وكولومبيا تهزم الأرجنتين

من المطار للسجن.. القصة الكاملة لحبس سعد الصغير في حيازة مخدرات (إنفوجراف)

منوعات

المزيد

سابقة هي الأولى من نوعها، قطع الكهرباء عن 11 منطقة سكنية في الكويت

جرفتها الفيضانات، حيوانات مفترسة "تتجول" في شوارع نيجيريا (فيديو)

نهاية جزر المالديف، أهم منطقة سياحية بالعالم مهددة بالاختفاء

نهاية مأساوية لمتسلق فوق قمة جبل روزا في إيطاليا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأرز بالسوق المحلية اليوم الأربعاء 11- 9- 2024

القاهرة 41 درجة، درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 11- 9 - 2024

أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر 2024 في السوق

أسعار النحاس في الأسواق اليوم الثلاثاء 10-9-2024

المزيد

انفوجراف

من المطار للسجن.. القصة الكاملة لحبس سعد الصغير في حيازة مخدرات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

اعتراف الكافرين بقدرة الله، تفسير الشعراوي للآية 25 من سورة لقمان (فيديو)

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 11-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 11-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية