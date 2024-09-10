إطلاق 45 قذيفة من جنوب لبنان باتجاه ميرون والجليل الغربي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، رصد إطلاق 45 قذيفة من جنوب لبنان باتجاه سعسع وميرون والجليل الغربي داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

دوي صافرات الإنذار في الجليل الغربي

وكانت وسائل إعلام عبرية، أفادت اليوم الثلاثاء، بسماع دوي صافرات الإنذار في مستوطنتي زرعيت وشوميرا بـ الجليل الغربي.

وأكد وزير جيش الاحتلال، يوآف جالانت، اليوم الثلاثاء، أن مركز الثقل العسكري للجيش الإسرائيلي ينتقل من الجبهة الجنوبية مع قطاع غزة نحو الجبهة الشمالية مع حزب الله اللبناني.

واطلع جالانت، بحسب ما جاء في بيان صدر عن وزارة الدفاع الإسرائيلية، على مجريات التدريب الذي يحاكي عمليات قتالية داخل الأراضي اللبنانية خلال جولة ميدانية أجراها جالانت في المنطقة الحدودية مع لبنان، في ختام تدريب عسكري أجراه اللواء التاسع الإسرائيلي.

عمليات قتالية داخل الأراضي اللبنانية

وقال للجنود: "الثقل ينتقل الآن نحو الشمال، نحن على وشك استكمال مهامنا في الجنوب، لكن لدينا هنا مهمة لم تُنفذ بعد، وهي تغيير الوضع الأمني وإعادة السكان إلى منازلهم".

وأضاف: "التعليمات التي تنتظرونها هنا اليوم، كنت قد أصدرتها في الجنوب وشاهدت القوات تعمل. بعد ثلاثة أسابيع قلت لهم 'ابدأوا' (في إشارة إلى بدء الاجتياح البري لـ قطاع غزة بعد نحو ثلاثة أسابيع من هجوم السابع من أكتوبر)، فبدأوا ونفذوا مهمتهم. سيحدث الأمر هنا أيضا، وعليكم أن تكونوا جاهزين ومستعدين لتنفيذ هذه المهمة".

وتابع: "نحن ننهي تدريب وإعداد جميع القوات البرية استعدادا لعملية برية شاملة على جميع المستويات - من الوحدات القتالية إلى القيادة. هذا الأمر يشبه السهم المجهز والمعد مسبقا، ونحن نعرف متى سنطلقه. عليكم استغلال الوقت بشكل جيد، لأنه عندما يحين الوقت، ستنفذون".

واختتم جالانت قائلا: "لقد رأيت في العديد من المواقف مقاتلين يقولون لي: 'نحن نتحدث فقط'. وبعد أسبوع التقيت بهم في الميدان، داخل ساحة القتال. كونوا جاهزين، فهذا لا يشبه أي شيء آخر. لديكم القدرة الكاملة لتنفيذ المهام التي تتدربون عليها".