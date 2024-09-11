الأربعاء 11 سبتمبر 2024
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اقتصاد

سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء 11 سبتمبر 2024

الذهب، فيتو
الذهب، فيتو

سعر جرام الذهب ، استقر سعر جرام الذهب، صباح اليوم الأربعاء الموافق 11 سبتمبر 2024، في الأسواق المصرية.

 

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل  سعر جرام  الذهب عيار 24 نحو 3868 جنيها للبيع. 

  • تُعتبر سبائك الذهب عيار 24 من أنقى أنواع الذهب.
  • كما تتميز هذه السبائك بجمالها وبريقها الفريد.
  • وتستخدم في تصنيع المجوهرات الفاخرة والقطع السميكة والمستوحاة من التصميمات الكلاسيكية.

اقرأ التالي: سعر جرام الذهب عيار 1

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 نحو 3385 جنيها للبيع.

  • يتمتع بالموثوقية ودرجة النقاء العالية.
  • كما تتسم الأساور أو الخواتم أو الأقراط الذهبية التي تحمل دمغة عيار 21 بدرجة نقاء تبلغ 21 من أصل 24.
  • وأظهر قياس درجة نقاء الذهب أن عيار 21 يحتوي على نسبة 87.5 % من الذهب و12.5٪ من السبائك.

اقرأ التالي: سعر جرام الذهب عيار 18

 

الذهب  - فيتو 

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 2900 جنيه للبيع.

  • الذهب عيار 18 هو نوع من الذهب يتم تعيين نسبة الذهب النقي فيه بنسبة 75%.
  • ويعتبر هذا النوع من الذهب الأكثر شيوعًا واستخدامًا في صناعة المجوهرات.

اقرأ التالي: ارتفاع سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم الأحد 4 أغسطس 2024

سعر جرام الذهب عيار 14

وسجل  سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 2256 جنيها للبيع.

الذهب عيار 14 قيراطا هو مزيج من الذهب وبعض المعادن الأخرى مثل النحاس والحديد والنيكل.

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