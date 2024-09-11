16 شهيدا فلسطينيا إثر غارات إسرائيلية على غزة
ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء أن 16 شخصا استشهدوا إثر غارات إسرائيلية استهدفت منازل في وسط وجنوبي قطاع غزة منذ فجر اليوم.
ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة
وأمس الثلاثاء أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن استشهاد أكثر من 41 ألف فلسطيني منذ 7 أكتوبر من العام الماضي.
وقالت الوزارة في "التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي"، إنه في اليوم الـ 340 من الحرب على قطاع غزة، "ارتكب الاحتلال الإسرائيلي 3 مجازر ضد العائلات وصل منها إلى المستشفيات 32 شهيدا و100 إصابة خلال ٢٤ ساعة ".
وأضاف التقرير أن "جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة مروعة بقصف خيام للنازحين في منطقة المواصي بخان يونس فجر اليوم، حيث وصل منها إلى المستشفيات 19 شهيدا (ممن عرفت بياناتهم)، وأكثر من 60 مصابا بينها حالات خطيرة".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.