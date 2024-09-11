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خارج الحدود

16 شهيدا فلسطينيا إثر غارات إسرائيلية على غزة

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على غزة، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء أن 16 شخصا استشهدوا إثر غارات إسرائيلية استهدفت منازل في وسط وجنوبي قطاع غزة منذ فجر اليوم.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

وأمس الثلاثاء أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن  استشهاد أكثر من 41 ألف فلسطيني منذ 7 أكتوبر من العام الماضي.

وقالت الوزارة في "التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي"، إنه في اليوم الـ 340 من الحرب على قطاع غزة، "ارتكب الاحتلال الإسرائيلي 3 مجازر ضد العائلات وصل منها إلى المستشفيات 32 شهيدا و100 إصابة خلال ٢٤ ساعة ".

وأضاف التقرير أن "جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة مروعة بقصف خيام للنازحين في منطقة المواصي بخان يونس فجر اليوم، حيث وصل منها إلى المستشفيات 19 شهيدا (ممن عرفت بياناتهم)، وأكثر من 60 مصابا بينها حالات خطيرة".

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غزة جيش الاحتلال العدوان الإسرائيلي

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