طريقة عمل الملوخية المجمدة، سريعة التحضير واقتصادية

طريقة عمل الملوخية المجمدة، من الطرق التي تعتقد الكثير من ستات البيوت، أنها تختلف عن طريقة عمل الملوخية الخضراء، في حين أنها نفس الطريقة، مع اختصار خطوات غسلها وتقطيعها وخرطها أو فرمها.

وعلى الرغم من ذلك تبحث كل ستات البيوت عن طريقة عمل الملوخية المجمدة، لأنها أسهل في الطهي، وتوفر أكثر من خطوة في إعداد الملوخية، عند استخدام الملوخية الخضراء.



فطريقة عمل الملوخية المجمدة سهلة التحضير؛ لأنها تكون جاهزة لإضافتها إلى شوربة الفراخ أو اللحمة، لتكون لديك أكلة ملوخية لذيذة، دون المرور بخطوت تقطيفها وطحنها أو خرطها بالطريقة القديمة.



طريقة عمل الملوخية المجمدة

وفي السطور التالية، نقدم طريقة عمل الملوخية المجمدة، بخطوات سهلة، والنتيجة مضمونة، والطعم شهي جدًّا.

طريقة عمل الملوخية، فيتو



مكونات عمل الملوخية المجمدة:

كيس ملوخية مجمدة

كمية من المرقة أو الشوربة (دجاج أو لحم حسب الرغبة)

راس ثوم مهروسة مقسمة إلى 3 أجزاء

مكعب مرقة

ملعقة كبيرة سكر

ثمرة طماطم صغيرة جدا ومفرومة

ملعقة كبيرة كسبرة ناشفة

ملعقتين كبيرتين سمن

طريقة عمل الملوخية المجمدة

نضع وعاء على النار، وبه ملعقة من السمن، نضيف عليها جزء من الثوم المهروس، ومكعب المرقة، ونشوحها حتى يصبح لون الثوم ذهبيا.

نضيف المرقة، ونضيف لها الجزء الثاني من الثوم المهروس، وملعقة السكر وثمرة الطماطم المفرومة.

بمجرد أن تغلي المرقة، نضيف كيس الملوخية المجمدة ( يجب أن نتأكد أن الملوخية قد تخلصك تماما من تجميدها وأصبحت طرية تماما قبل إضافتها للمرق).

بمجرد إضافة الملوخية، نقلب الخليط تقليبا مستمرا، حتى تتجانس الملوخية تماما مع الشوربة، ونتركها لتغلي دقيقتين فقط لا أكثر، ثم نرفعها بعيدا عن النار.

في طاسة صغيرة، نضع الملعقة الثانية من السمن، مع الجزء الثالث والأخير من الثوم، مع ملعقة الكسبرة، ونشوحهم، حتى يصبح الثوم ذهبي اللون، ثم نضيفه على الملوخية مع التقليب، حتى يمتزجوا.

وبألف هنا.

طريقة تخزين وتفريز الملوخية الخضراء

تخزين الملوخية، فيتو

بدلا من شراء الملوخية المجمدة جاهزة، يمكنك شراء كمية من الملوخية الخضراء، وتفريزها، حتى تكون جاهزة عندك، خاصة بعد تعلمك طريقة عمل الملوخية المجمدة.

وتقدم الشيف ريمو خبيرة الطهي، طريقة تخزين الملوخية الخضراء، بخطوات سهلة، ونتيجة مضمونها، تجعلها محفوظة لعام كامل.

الطريقة الأولى لتخزين الملوخية الخضراء

تقطف الملوخية، وتغسل جيدا.

وتوضع في أكياس، وتحفظ في الفريزر.

قبل الطهي مباشرة نخرجها من الفريزر، وتضرب في محضرة الطعام وهي مجمدة فى بدون اى اضافات قبل طهيها مباشرة.

الطريقة الثانية لتخزين الملوخية الخضراء

تقطف الملوخية، وتغسل جيدا.

تضرب في محضرة الطعام.

في وعاء نمزج القليل من الماء مع عصير نصف ليمونة، وملعقة سكر، تذاب المكونات مع بعضها جيدا، ثم تضاف له الملوخية المفرومة، وتقلب جيدا.

يتم تقسيمها في أكياس، وتحفظ في الفريزر.

