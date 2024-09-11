هاريس: حظر الإجهاض إهانة للمرأة الأمريكية، وترامب: أرفضه لأنه يسمح بقتل طفل مكتمل النمو
قالت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس عن ملف الإجهاض: يجب التمتع بالحرية باتخاذ قرار بشأنه تبعا لظروف الأشخاص الصحية والاجتماعية".
وأضافت خلال المناظرة الرئاسية أمام المرشح الجمهوري دونالد ترامب بمركز الدستور الوطني بفيلادلفيا بولاية بنسلفانيا: حظر الإجهاض إهانة للمرأة الأمريكية خاصة إن كانت بحاجة للرعاية الصحية".
ومن جانبه رد ترامب قائلًا: 21 مليون شخص دخل إلى الولايات المتحدة في عهد بايدن وخطط الهجرة السيئة دمرت البلاد.
وتابع: "خططي الرافضة للإجهاض سببها عدم السماح بقتل طفل مكتمل النمو".
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