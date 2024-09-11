خالد الغندور: الأهلي النادي الأفضل في مصر

الأهلي، قال الإعلامي خالد الغندور، النادي الأهلي الأفضل في مصر بامتلاكه لاعبين أكثر التزامًا تكتيكيًّا داخل الملعب.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور مع خالد الغندور: "ممكن اللاعبين ليسوا الأكثر مهارة، ويوجد لاعبين مهارية أكثر لكنهم غير ملتزمين تكتيكيا داخل الملعب".

الفريق الوحيد الملتزم تكتيكيًّا

وتابع الغندور: "الأهلي الفريق الوحيد في مصر الملتزم تكتيكيًّا ومثال على ذلك أن الأطراف في الأهلي لا يمكنهم حجز مكان أساسي في التشكيل إلا إذا دافعوا بقوة والتزموا تكتيكيًّا.

وأكمل: “الأهلي الفريق الأكثر التزامًا باللعب الجماعي داخل الملعب لذلك فهو الأقرب لتحقيق المكسب دائمًا”.

فريق الزمالك، فيتو

الزمالك وبيراميدز ليس لديهم التزام تكتيكي

وأضاف الغندور: "بيراميدز والزمالك وكل فرق الدوري غير ملتزمة تكتيكيًّا عند فقدان الكرة، البعض يعتقد انه لاعب كبير فعيب انه يقطع كرة أو يعود للدفاع".

واختتم:" عكس الأهلي اللاعبين يعلموا جيدًا عدم الالتزام يساوي عدم الاعتماد عليه بدليل طاهر محمد طاهر بالنسبة لكولر واحد من نجوم الأهلي لتنفيذه كافة طلبات المدير الفني".