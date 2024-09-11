قال الدكتور تامر مدكور وكيل صحة الدقهلية: "لا أقبل بوجود تقصير أو نقص في الأدوية والعلاج مهما كانت المبررات، فالمريض يحتاج إلى رعايتنا وتلبية احتياجاته".

وكيل الصحة يتفقد كلى ميت غمر

جاء ذلك في زيارة مفاجئة لـ"كلى ميت غمر" حيث أجرى "مدكور"،زيارة مفاجئة لمستشفى كلى ومسالك ميت غمر لمتابعة العمل ومستوى التردد بالمستشفى.



تفقد قسم الاستقبال ومراجعة معدلات التردد

واستهل وكيل الوزارة جولته بتفقد قسم الاستقبال ومراجعة معدلات التردد بالعيادات الخارجية بعيادة الكلى وعيادة المسالك مؤكدًا ضرورة الاستعداد التام لاستقبال جميع الحالات علي مدار الساعة.



واطلع "مدكور" على آلية عمل وحدة الكلى بالدور الثالث، وكذلك غرفة خدمة غسيل الكلى للطوارئ، علاوة على طرق التعقيم المتبعة وقسم معالجة المياه.

وكيل الصحة يتفقد غرف العزل

كما تفقد غرف العزل ووحدة تفتيت الحصوات إلى جانب التوسعات الجديدة بالمستشفى وقاعة المؤتمرات الجديدة بالدور الرابع، وسكن الأطباء.

الاستماع لمرضى الكلى أثناء إجراء جلسات الغسيل الكلوي

وحرص وكيل الوزارة على الاستماع إلى مرضى الكلى أثناء إجراء جلسات الغسيل الكلوي، لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة، وتوفير أي احتياجات طبية لهم.



رافق وكيل الوزارة فى جولته الدكتور أحمد البيلى وكيل المديرية للطب العلاجي والدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية للطب الوقائى إلى جانب فريق من الإدارات الفنية.

