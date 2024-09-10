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مناظرة هاريس وترامب، صحيفة بريطانية تحلل نقاط القوة والضعف قبل مواجهة الحسم

مناظرة هاريس وترامب،
مناظرة هاريس وترامب، فيتو

تناولت صحيفة بريطانية، تحليل النتائج المتوقعة لـ مناظرة ترامب وهاريس، المرتقبة مع الساعات الأولى لفجر الأربعاء، ومدى قدرة المرشحة الديمقراطية ونائبة الرئيس بايدن على هزيمة المرشح الجمهوري والرئيس السابق للبلاد.

مناظرة كامالا هاريس ودونالد ترامب 

ووفق صحيفة "الفاينانشال تايمز" البريطانية، فإنه "يتعين على كامالا هاريس أن تتألق في المناظرة المرتقبة الليلة مع ترامب".

 

وجاء في الصحيفة البريطانية، أن هذا يجب أن يكون سهلا، فالتأكيد أن كامالا هاريس عاقلة وواعية سيكون أكثر من كاف لهزيمة دونالد ترامب في مناظرة الثلاثاء بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية.

 

وأضافت، أن عيوب دونالد ترامب معروفة جيدا ولا تحتاج إلى التدرب عليها، حتى نائب الرئيس الجمهوري السابق، ديك تشيني، وهو ليس ليبراليا على الإطلاق، أعلن أنه سيصوت لصالح كامالا هاريس، ووصف ترامب بأنه أعظم تهديد للجمهورية الأمريكية في تاريخها الممتد لـ248 عاما.

فرص هاريس للفوز على ترامب في مناظرة الفجر 

وتوضح الفاينانشال تايمز، أن هاريس بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لتقديم أداء مناسب أمام ترامب، فقد أشار آخر استطلاع رئيسي تم إجراؤه قبل المناظرة إلى أن الرئيس السابق يتقدم الآن بنقطة واحدة عليها.

مناظرة هاريس وترامب، فيتو

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن معسكر هاريس لديه سبب للقلق، خصوصا أن الارتفاع في الإثارة والدعم الذي خلقته بعد استبدال جو بايدن في يوليو بدأ يتبدد. متسائلا، هل يمكن أن يكون السبب في ذلك أن حملة هاريس لم تكن الانتصار المنفذ ببراعة كما صوره بعض الخبراء؟ أم أن العديد من الناخبين يشعرون بأنهم لا يعرفون ما يكفي عن هاريس لإصدار حكم سليم.

 

وتابعت الفاينانشال تايمز، أن هذه الفجوة في المعلومات تقدم فرصة أيضا لصالح هاريس، فهي تمنحها فرصة للتعريف بنفسها للعديد من الناخبين الذين لا يعرفون الكثير عن المرشح الديمقراطي، وتحتاج هاريس بالفعل إلى اغتنام هذه الفرصة. وقد تكون هذه فرصتها الأخيرة.

 

وخلصت، إلى أن الحقيقة غير المريحة هي أنه إذا لم تتغير استطلاعات الرأي بشكل حاد بعد مناظرة هاريس وترامب، فمن المحتمل أن تتجه نائبة بايدن نحو الهزيمة وأن أمريكا تتجه نحو رئاسة ترامب الثانية.

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