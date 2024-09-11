اليوم، طرح "عاشق" بجميع دور العرض السينمائية المصرية
يُطرح فيلم "عاشق" الذي يأتي من بطولة الفنان أحمد حاتم والفنانة أسماء أبو اليزيد اليوم الأربعاء 11 سبتمبر بجميع دور العرض السينمائية المصرية.
فيلم عاشق
والفيلم يدور في إطار من الإثارة والتشويق مع الرومانسية والعمل من تأليف محمود زهران وإخراج عمرو صلاح.
ويأتي طرح فيلم عاشق عقب النجاح الكبير الذي حققه أحمد حاتم فى مسلسل “عمر أفندي” الذي يعرض حاليًّا عبر المنصات الرقمية.
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