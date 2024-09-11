حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمركز ساقلتة في سوهاج

قام خالد أبو محسب رئيس مجلس مدينة ومركز ساقلته بحملة مكبرة استهدفت رفع الإشغالات والانضباط بجميع القطاعات والتصدي للمخالفات البيئية والتنظيمية والتعدي على الطرق العامة.

الحملة شملت تواجد موظفي كل القطاعات

شملت الحملة تواجد نواب رئيس مجلس المدينة ورؤساء القري وموظفى المتابعة والتفتيش المالي والإداري والاشغالات والبيئة والنظافة ومديري الإدارة الهندسية والإيرادات والرخص وذلك بالتنسيق مع شرطة ساقلتة بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة.

الحملة تسفر عن تحرير عدد من المحاضر

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد من المحاضر حيث تحرر 20 محضر إشغال طريق و7 محاضر نظافة و25 إخطار إغلاق المحال غير المرخصة ورفع الإعلانات غير المرخصة بشوارع المدينة.

كما شدد رئيس الوحدة المحلية لمركز ساقلتة برفع الإشغالات بشوارع المدينة وعلى أصحاب المحال غير المرخصة التوجه للوحدة المحلية لاستيفاء إجراءات التراخيص بالإضافة إلى انضباط الشارع ورفع الإشغالات بصفة مستمرة.

كما كلف إدارة التفتيش المالي والإداري والمتابعة والإشغالات والبيئة والنظافة بالمرور والتواجد اليومي والتصدي الفوري للمخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية المشددة حيال المخالفين.

الحملة بناءً على تعليمات المحافظ

يذكر أن الحملة جاءت تنفيذًا لتوجيهات محافظ سوهاج اللواء عبد الفتاح سراج بضرورة رفع الإشغالات من شوارع المدينة ومراجعة أعمال التراخيص للمحال والإعلانات غير المرخصة ورفع كفاءة الطرق والنظافة.