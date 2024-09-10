الجزيري ومحمد حمدي يظهران في مران الزمالك

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت اليوم الثلاثاء على ملعب النادي الظهور الأول لمحمد حمدي الظهير الأيسر الجديد للفريق.

ونظم لاعبو الفريق ممرًا شرفيًا للاعب على هامش المران للاحتفال بانضمامه للقلعة البيضاء.

حرص التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على التواجد في تدريبات الفريق اليوم الثلاثاء التي أقيمت على ملعب النادي، لمصافحة زملائه والجهاز الفني بعد عودته من تونس عصر اليوم.

وعاد الجزيري إلى القاهرة بعد التواجد في صفوف منتخب بلاده، عقب خوض مباراتي مدغشقر وجامبيا في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

ومن المقرر أن ينتظم اللاعب في تدريبات الزمالك بداية من الغد، استعدادًا للمباريات المقبلة.

الزمالك يتعاقد مع محمد حمدي

وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب عن التعاقد مع محمد حمدي الظهير الأيسر لفريق إنبي لمدة موسم على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

جوميز يوافق على ضم محمد حمدي

جاء التعاقد مع محمد حمدي بعد موافقة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وكان الزمالك تعاقد في الفترة الماضية مع المغربي محمود بنتايك ظهير أيسر فريق سانت إتيان الفرنسي لمدة موسم على سبيل الإعارة مع وجود بند بأحقية الشراء، كما تعاقد النادي مع الفلسطيني عمر فرج مهاجم فريق أيك السويدي لمدة أربعة مواسم.