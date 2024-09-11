الأربعاء 11 سبتمبر 2024
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ثقافة وفنون

أبرزهم عبد الباسط والمنشاوي ورفعت، خريطة تلاوات الأربعاء 11-9-2024 بإذاعة القرآن الكريم

قراء إذاعة القرآن
قراء إذاعة القرآن الكريم، فيتو

تمتلئ خريطة التلاوات المرتلة المقرر إذاعتها، اليوم الأربعاء/ عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.


وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها: 

40: 6 (ص) تلاوة للشيخ عبدالعظيم زاهر وما تيسر من سورتي القدر والبينة النحل 5 ق.


00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورتي الطور /الضحى 30 ق.


00: 8 (ص)تلاوة للشيخ  هاشمي هيبة وما تيسر من سورة الإسراء 30 ق.


44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ محمد الصيفي وما تيسر من سورة الأعراف  15 ق.


51: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ  جمال السيد حسين وما تيسر من سورة الرعد 15ق.


16: 12(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ عوضين المغربي وما تيسر من سورة ص 15ق.


56: 12(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ محمد محمود عصفور وما تيسر من سورة البقرة   30 ق.


11: 14 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ محمد عبد الحليم سلامة وما تيسر من سورة الفرقان 15 ق.


18:19 (قرآن قبل المغرب) تلاوة للشيخ عبد الباسط عبد الصمد وما تيسر من سورتي العلق  5ق.


20:28( قرآن قبل العشاء) تلاوة للشيخ محمود صديق المنشاوي وما تيسر من سورتى ق/ الطارق 30 ق.


15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورتي الرحمن / الواقعة 42 ق.


24:15(بعد منتصف الليل) للشيخ عوضين المغربي  وما تيسر من من سورة طه 44ق ( بمناسبة ذكراه).


01:35 (بعد منتصف الليل) للشيخ مكاوى محمود محمد وما تيسر من سورة الأحزاب 15ق.


02:24(بعد منتصف الليل) للشيخ محمود سعد عبد الكريم وما تيسر من سورة طه 15ق.


03:45(بعد منتصف الليل) للشيخ عبد الفتاح الشعشاعي وما تيسر من سورتي الواقعة/ الحديد  30ق.
 

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