أبرزهم عبد الباسط والمنشاوي ورفعت، خريطة تلاوات الأربعاء 11-9-2024 بإذاعة القرآن الكريم
تمتلئ خريطة التلاوات المرتلة المقرر إذاعتها، اليوم الأربعاء/ عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.
وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:
40: 6 (ص) تلاوة للشيخ عبدالعظيم زاهر وما تيسر من سورتي القدر والبينة النحل 5 ق.
00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورتي الطور /الضحى 30 ق.
00: 8 (ص)تلاوة للشيخ هاشمي هيبة وما تيسر من سورة الإسراء 30 ق.
44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ محمد الصيفي وما تيسر من سورة الأعراف 15 ق.
51: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ جمال السيد حسين وما تيسر من سورة الرعد 15ق.
16: 12(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ عوضين المغربي وما تيسر من سورة ص 15ق.
56: 12(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ محمد محمود عصفور وما تيسر من سورة البقرة 30 ق.
11: 14 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ محمد عبد الحليم سلامة وما تيسر من سورة الفرقان 15 ق.
18:19 (قرآن قبل المغرب) تلاوة للشيخ عبد الباسط عبد الصمد وما تيسر من سورتي العلق 5ق.
20:28( قرآن قبل العشاء) تلاوة للشيخ محمود صديق المنشاوي وما تيسر من سورتى ق/ الطارق 30 ق.
15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورتي الرحمن / الواقعة 42 ق.
24:15(بعد منتصف الليل) للشيخ عوضين المغربي وما تيسر من من سورة طه 44ق ( بمناسبة ذكراه).
01:35 (بعد منتصف الليل) للشيخ مكاوى محمود محمد وما تيسر من سورة الأحزاب 15ق.
02:24(بعد منتصف الليل) للشيخ محمود سعد عبد الكريم وما تيسر من سورة طه 15ق.
03:45(بعد منتصف الليل) للشيخ عبد الفتاح الشعشاعي وما تيسر من سورتي الواقعة/ الحديد 30ق.
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