أول تعليق لرئيس شعبة بيض المائدة على إعلان حماية المنافسة إحالة 21 تاجرا للنيابة

قال أحمد نبيل رئيس شعبة بيض المائدة باتحاد الغرف التجارية: "لم يتم إخطارنا ببيان جهاز حماية المنافسة بشأن تحريك دعوى جنائية ضد 21 من كبار المنتجين وعرفنا الخبر من خلال وسائل الإعلام.

حقيقة إحالة كبار تجار البيض للمحاكمة

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة "إم بي سي مصر": لم يتم إحالة أي تاجر من تجار البيض إلى النيابة العامة أو للمحاكمة.



وأوضح أنه مفيش حد يقدر يحرك سوق إنتاج البيض في مصر، والبيض سلعة غير قابلة للتخزين أو الاحتكار.

مناخ سلبي لتجار البيض

وتابع: "إحنا بالشكل ده بنعمل مناخ سيئ سيأتي بآثار سلبية على الصناعة والإنتاجية وبالتالي ترتفع الأسعار، وكان من الأفضل في حال أي مخالفة انتظار نتائج أي تحقيقات قبل إلقاء الاتهامات بدون وجه حق".