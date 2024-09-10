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خارج الحدود

وقف الحرب على غزة ورفض التهجير، تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع نظيره المغربي

وزير الخارجية ونظيره
وزير الخارجية ونظيره المغربى، فيتو

عقد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر لقاءً على هامش الاجتماع الوزاري لمجلس جامعة الدول العربية مع ناصر بوريطة وزير الشئون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالمملكة المغربية الشقيقة.

وذكر السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة مدير إدارة الدبلوماسية العامة، أن الوزير عبد العاطي نقل تحيات الرئيس الجمهورية لشقيقه جلالة ملك المغرب، مؤكدًا قوة ومتانة العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، ومشددًا على أهمية السعي المشترك لتطوير العلاقات الثنائية المتميزة بين الجانبين، والانتقال بها لآفاق أرحب في كل المجالات، وكذلك الحرص على التنسيق والتعاون في الملفات ذات الاهتمام المشترك لتحقيق مصالح الدولتين.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن وزير الخارجية والهجرة أشار إلى الدور المشترك للبلدين في الحفاظ على السلام والأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق فيما يتعلق بأزمة قطاع غزة، والرفض لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، مشددًا على أهمية التوصل إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وتبادل الرهائن والسماح بالنفاذ الآمن والسريع للمساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأردف السفير خلاف، أن الوزيرين تبادلا الرؤى بشأن عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والتي شملت الأزمة الليبية، والتطورات الجارية في السودان، بالإضافة إلى مسألة مياه النيل والوضع في القرن الأفريقي. كما أكدا أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار في القارة الأفريقية عمومًا وفي منطقة الساحل والصحراء بشكل خاص.
 

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