أخبار الرياضة، فوز كبير لمنتخب مصر، عودة الجزيري للزمالك والأهلي يحسم مصير كهربا

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة ولعل أبرزها..

منتخب مصر يهزم بتسوانا

فاز منتخب مصر على مضيفه بتسوانا بأربعة أهداف دون رد في مباراة الفريقين بالجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية ٢٠٢٥ المقرر إقامتها في المغرب.

وسجل محمود حسن تريزيجيه الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمى بتسوانا بالدقيقة 5.

ثم أضاف تريزيجيه الهدف الثاني في بتسوانا بالدقيقة 29.

سجل محمد صلاح الهدف الثالث لمنتخب مصر في مرمى بتسوانا بالدقيقة 59 قبل أن يحرز مصطفى فتحي الهدف الرابع بالدقيقة 94.

ليحقق منتخب مصر العلامة الكاملة بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة بتحقيق الفوز في أول مباراتين.

الزمالك يواصل تدريباته وعودة الجزيري

وشهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت اليوم الثلاثاء على ملعب النادي الظهور الأول لمحمد حمدي الظهير الأيسر الجديد للفريق.

ونظم لاعبو الفريق ممرًا شرفيًا للاعب على هامش المران للاحتفال بانضمامه للقلعة البيضاء.

حرص التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على التواجد في تدريبات الفريق اليوم الثلاثاء التي أقيمت على ملعب النادي، لمصافحة زملائه والجهاز الفني بعد عودته من تونس عصر اليوم.

وعاد الجزيري إلى القاهرة بعد التواجد في صفوف منتخب بلاده، عقب خوض مباراتي مدغشقر وجامبيا في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

ومن المقرر أن ينتظم اللاعب في تدريبات الزمالك بداية من الغد، استعدادًا للمباريات المقبلة.

حقيقة رحيل كهربا عن الأهلي

كشف مصدر داخل الأهلي حقيقة الربط بين غياب محمود كهربا لاعب الفريق عن مران امس دون الحصول على اذن ورغبة اللاعب في الرحيل إلي الحزم السعودي مؤكدا عدم وجود أي علاقة في هذا الملف خاصة بعد رفض العرض السعودي والاتفاق مع اللاعب علي الاستمرار الموسم القادم.

وأضاف المصدر: كهربا مستمر الموسم القادم وتم إغلاق ملف الحزم السعودي فضلا عن ان غياب اللاعب امس جاء بسبب مرض والدته وتواجده رفقتها.

وأوضح: كهربا تغيب عن المران دون الحصول على إذن من الجهاز الفني وتم تطبيق عقوبة مالية علي اللاعب وفقا للائحة الفريق الداخلية.

فضيحة مراهنات في الدوري الصيني

أصدر الاتحاد الصيني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عقوبات مغلظة بقضية التلاعب في نتائج المباريات والمقامرة، بعد تحقيقات استمرت عامين.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "جارديان" الإنجليزية، فإن الاتحاد الصيني لكرة القدم اتخذ قراراته اليوم بعد تحقيق استمر عامين، ليقرر إيقاف 38 لاعبًا، إلى جانب 5 مسؤولين في أندية مدى الحياة.

وأشارت إلى أن التحقيق خلص إلى التلاعب في نتائج 120 مباراة، شارك فيها 41 ناديًا، دون توضيح ما إذا كانت كافة تلك المباريات قد أُقيمت في الصين أم لا، وأن لاعبين دوليين سابقين متورطين في الواقعة وهم جين جينجداو وجو تشاو ولاعب الوسط الكوري الجنوبي سون جون وتم إيقافهم مدى الحياة.

من جانبه، قال تشانج شياو بينج من وزارة الأمن العام الصينية، إن 44 فردًا يواجهون عقوبات جنائية بتهمة الرشوة والمقامرة وفتح الكازينوهات بشكل غير قانوني، كما تبين أن 17 آخرين تورطوا في الرشوة والتلاعب بنتائج المباريات.

المنتخب يحتفل بمئوية محمد صلاح

حرص منتخب مصر بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن على الاحتفال بوصول محمد صلاح للمباراة رقم ١٠٠ مع الفراعنة في تاريخ اللاعب.

وحرص منتخب مصر على الاحتفال بمحمد صلاح عقب مباراة بتسوانا التي انتهت برباعية نظيفة ضمن مباريات الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥.

موقف عمر مرموش

أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، انتظام عمر مرموش لاعب الفريق منتخب مصر، في التدريبات الفريق اليوم الثلاثاء.

وأكد النادي عبر موقعه أن عمر مرموش غادر معسكر المنتخب، ووصل لألمانيا مساء أمس الإثنين بسبب إصابة طفيفة في الركبة.

وأضاف النادي أنه بعد الفحوصات التي أجراها طبيب النادي تمكن اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا من التدرب بشكل فردي اليوم الثلاثاء في محاولة للحاق بمباراة فولفسبورج يوم السبت المقبل.

وكان مرموش قد تعرض للإصابة في مباراة منتخب مصر ضد الرأس الأخضر والتي حسمتها كتيبة حسام حسن بثلاثية في الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025.

موقف أشرف داري من رحلة كينيا

تتجه رؤية مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، لعدم سفر أشرف داري لاعب المارد الأحمر في رحلة الفريق إلى كينيا استعدادا لمواجهة نظيره جورماهيا في دور الـ ٣٢ من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحسم الجهاز الفني للأهلي موقف داري من السفر في مران الفريق والمحدد له غدا بعد إجراء الفحوصات على اللاعب.

وتعرض أشرف داري للإصابة خلال عمليات إحماء المنتخب المغربي قبل مواجهة منتخب ليسوتو في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.



وأشارت التقارير إلى أن أشرف داري يحتاج إلى الراحة لمدة ٤ أيام للعودة إلى الملاعب مرة أخرى بعد تعرضه لالتواء بسيط في الكاحل والإصابة ليست مقلقة.

صدمة جديدة لنادي الزمالك

تلقى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، صدمة جديدة بعد تلقي إخطار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن قضية مهاجم الفريق السابق الغاني أتشيمبونج.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك إن فيفا قرر تغريم الزمالك بسبب التأخير في دفع قسط أتشيمبونج الأخير والمقرر له أبريل الماضي.

وأضاف أن قيمة القسط الأخير لأتشيمبونج 115 ألف دولار، بالإضافة إلى 85 ألف دولار غرامة تأخير.

وتأخر الزمالك فى سداد القسط الأخير المستحق للغانى بنجامين أشيمبونج لاعب الفريق السابق.

محترف الزمالك يشارك في التدريبات

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت، اليوم الثلاثاء، على ملعب النادي انتظام السنغالي سيدي ندياي المهاجم الجديد، بعد التعاقد معه لمدة أربعة مواسم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونظم لاعبو الفريق ممرًا شرفيًا للاعب على هامش المران للاحتفال بانضمامه للقلعة البيضاء.

وكان اللاعب قد اجتاز الكشف الطبي خلال الساعات القليلة الماضية بعد وصوله إلى القاهرة مساء يوم الأحد الماضي.

وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب عن التعاقد مع السنغالي سيدي ندياي مهاجم فريق جيدياوايي السنغالي لمدة أربعة مواسم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان اللاعب قد اجتاز الكشف الطبي خلال الساعات القليلة الماضية بعد وصوله إلى القاهرة مساء يوم الأحد الماضي.

بوجبا يقاضي شقيقه

تسبب بول بوجبا، لاعب منتخب فرنسا، في محاكمة شقيقه ماتياس أمام القضاء، بتهمة ابتزاز وخطف اللاعب في عام 2022.

بول بوجبا البالغ من العمر 31 عاما وخاض 91 مباراة دولية مع فرنسا، والذي تم إيقافه لمدة أربع سنوات في عام 2024 بسبب ثبوت تعاطيه لهرمون التستوستيرون أثناء لعبه في صفوف يوفنتوس.

وستتم محاكمة ماتياس بوجبا بتهمتي محاولة ابتزاز شقيقه بول والاشتراك الجنائي في واقعة تعرض فيها لاعب كرة القدم للابتزاز والاختطاف في عام 2022.

ووفقًا لمكتب المدعي العام الفرنسي، فإن شقيق لاعب مانشستر يونايتد السابق قد يُحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات على الأقل؛ حيث سينضم ماتياس بوجبا (34 عامًا) في قفص الاتهام في محكمة جنايات باريس كل من روشدان ك. وأداما س. وبوبكر س. ومامادو م. ومحمد مشكور وجميعهم ينتمون إلى دائرة أصدقاء بوجبا في بلدة رواسي أون بري، ويشتبه في أنهم قاموا بابتزاز اللاعب وخطفه لبضع ساعات.

وتوجه بول بوجبا لزيارة أصدقائه، في مارس 2022، خلال معسكر تدريبي للمنتخب الفرنسي، وبدورهم قاموا باصطحابه إلى شقة في لاني سور مارن (ضواحي باريس)، ليقتحم ملثمون مسلحون ببنادق هجومية الشقة، وطالبوا بمبلغ 13 مليون يورو مقابل خدمات حماية، واحتجزوا لاعب الوسط لعدة ساعات، اعترف خلالها اللاعب بأنه كان ”خائفًا“