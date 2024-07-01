بوجبا يدعم فرنسا أمام بلجيكا في اليورو

حرص الفرنسي بول بوجبا علي التواجد في مدرجات مركور شبيل أرينا، لدعم منتخب فرنسا في مباراته أمام منتخب بلجيكا في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن مباريات دور الستة عشر من بطولة يورو 2024.

تشكيل فرنسا أمام بلجيكا

حراسة المرمى: مايك ماينان.

خط الدفاع: جول كوندي، دايوت أوباميكانو، ويليام ساليبا، ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: نجولو كانتي، أوريلين تشواميني، أدريان رابيو.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان، ماركوس تورام، كيليان مبابي.

ويجلس على مقاعد بدلاء فرنسا: سامبا، أريولا، بافارد، ميندي، كامافينجا، جيرو، ديمبيلي، كولو مواني، زائير إيمري، فوفانا، كومان، كلاوس، كوناتي، باركولا.

تشكيل بلجيكا أمام فرنسا

حراسة المرمى: كوين كاستيلس.

خط الدفاع: تيموثي كاستاني، فوت فايس، يان فيرتونجن، آرثر ثيات.

خط الوسط: أمادو أونانا، كيفن دي بروين، يانيك كاراسكو.

خط الهجوم: جيريمي دوكو، لويس أوبيندا، روميلو لوكاكو.

وتضم قائمة بلجيكا الاحتياطية: كامنسكي، سيلس، ديباست، فيتسل، تيليمانس، تروسارد، لوكابيكو، فرانكس، دي كيتيلير، مانجالا، باكايوكو، فيرميرين، دي كويبر.