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رياضة

تصفيات أمم إفريقيا، الجزائر تتقدم على ليبيريا 2-0 في الشوط الأول

منتخب الجزائر، فيتو
منتخب الجزائر، فيتو

تقدم منتخب الجزائر على نظيره ليبيريا بهدفين مقابل لا شيء في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلي كأس أمم إفريقيا.

وسجل الهدف الأول للجزائر اللاعب أمين جويري في الدقيقة 17، ثم أضاف آدم زرقان الهدف الثاني في الدقيقة 25.

 

القناة الناقلة لمباراة الجزائر وليبيريا

وتذاع مباراة الجزائر وليبيريا في تصفيات أمم أفريقيا، على قناة بي إن سبورت "beIN Sports 4".

وكان منتخب الجزائر فاز في مباراة الجولة الأولي من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا، أمام غينيا الاستوائية بهدفين دون رد.

ويتصدر منتخب الجزائر ترتيب المجموعة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا، برصيد 3 نقاط، ويتواجد في المركز الثاني توجو برصيد نقطتين، وفي المركزين الثالث والرابع على الترتيب ليبيريا وتوجو بنقطة لكل منهما.

ويتأهل أصحاب المركز الأول والثاني من كل مجموعة من المجموعات الـ 12 التي تخوض التصفيات الإفريقية إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا.

ومن المقرر إقامة بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 في المغرب، خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 يناير 2026.

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الموعد والقناة الناقلة لمباراة الجزائر وليبيريا في تصفيات أمم إفريقيا

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